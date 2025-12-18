https://sputnik-georgia.ru/20251218/mezhkontinentalnyy-kubok-u-pari-sen-zhermen-kvaratskheliya-vyigral-pyatyy-trofey-v-sezone-296248778.html

Межконтинентальный кубок у "Пари Сен-Жермен": Кварацхелия выиграл пятый трофей в сезоне

Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим в финале Межконтинентального кубка 18.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия в составе "Пари Сен-Жермен" выиграл пятый трофей в 2025 году – на этот раз Межконтинентальный кубок ФИФА в матче против бразильского "Фламенго". Основное время финальной встречи завершилось при счете 1:1. Открыл счет на 38-й минуте Кварацхелия, после того как вратарь соперника отразил удар Дезире Дуэ. Главный арбитр показал три желтые карточки бразильским игрокам за грубость по отношению к грузинскому футболисту. Соперник смог сравнять счет лишь во втором тайме точным ударом Жоржиньо с 11-метровой отметки. Судьба матча "ПСЖ" – "Фламенго" решилась в серии послематчевых пенальти, где настоящие чудеса проявил голкипер парижан – россиянин Матвей Сафонов. Он отразил четыре 11-метровых, что стало новым рекордом ФИФА. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо. Он же был признан лучшим игроком матча.Счет по пенальти – 2:1. Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим в финале Межконтинентального кубка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

