Москва готовится к контактам с Вашингтоном – Песков
Sputnik Грузия
2025-12-18T18:16+0400
2025-12-18T18:16+0400
2025-12-18T21:32+0400
18:16 18.12.2025 (обновлено: 21:32 18.12.2025)
ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы получить информацию об итогах работы американцев с украинцами и европейцами по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной", - сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что на предстоящих выходных в Майами представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.
В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, документ одобрил президент США Дональд Трамп. Согласно распространенной СМИ версии, изначально он содержал 28 пунктов, один из них был посвящен территориальному вопросу.
Российская и американская стороны обсудили данный план 2 декабря. В Кремле состоялась пятичасовая встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По ее итогам в Кремле заявили, что она прошла конструктивно.
В минувшее воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Уиткофф, Кушнер, а также Владимир Зеленский. Встреча продлилась пять часов.
Позже Уиткофф заявил о достигнутом в ходе переговоров с украинской делегацией прогрессе по урегулированию украинской ситуации.
Также с заявлением выступили лидеры стран ЕС – оно касалось предоставления гарантий Украине и мер по урегулированию конфликта.