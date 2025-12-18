https://sputnik-georgia.ru/20251218/moskva-gotovitsya-k-kontaktam-s-vashingtonom---peskov-296257160.html

Москва готовится к контактам с Вашингтоном – Песков

Москва готовится к контактам с Вашингтоном – Песков

18.12.2025

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы получить информацию об итогах работы американцев с украинцами и европейцами по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что на предстоящих выходных в Майами представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, документ одобрил президент США Дональд Трамп. Согласно распространенной СМИ версии, изначально он содержал 28 пунктов, один из них был посвящен территориальному вопросу.Российская и американская стороны обсудили данный план 2 декабря. В Кремле состоялась пятичасовая встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По ее итогам в Кремле заявили, что она прошла конструктивно.В минувшее воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Уиткофф, Кушнер, а также Владимир Зеленский. Встреча продлилась пять часов.Позже Уиткофф заявил о достигнутом в ходе переговоров с украинской делегацией прогрессе по урегулированию украинской ситуации.Также с заявлением выступили лидеры стран ЕС – оно касалось предоставления гарантий Украине и мер по урегулированию конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

