Переговоры между Россией и США планируется провести в этот уикенд в Майами

Спецпредставитель российского президента Дмитриев, как ожидается, прилетит в США в эти выходные для встречи со спецпосланником Трампа 18.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта, как ожидается, пройдет в эти выходные в Майами.О планируемом визите главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева сообщил, ссылаясь на осведомленного чиновника Белого дома, портал Axios.Предварительно на эти выходные запланированы переговоры между спецпредставителем российского президента и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Ожидается, что с американской стороны в обсуждении будет также участвовать зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предметом переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.2 декабря российский президент Владимир Путин в Кремле провел переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта с американской делегацией, в состав которой входили Уиткофф и Кушнер.Комментируя позже итоги переговоров в Кремле, помощник президента России Юрий Ушаков назвал их очень содержательными и подчеркнул, что они дали возможность обсудить дальнейшие совместные пути по достижению долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Контакты России и США будут продолжены, добавил Ушаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

