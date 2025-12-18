https://sputnik-georgia.ru/20251218/peregovory-mezhdu-rossiey-i-ssha-planiruetsya-provesti-v-etot-uikend-v-mayami-296252352.html
Переговоры между Россией и США планируется провести в этот уикенд в Майами
Переговоры между Россией и США планируется провести в этот уикенд в Майами
Спецпредставитель российского президента Дмитриев, как ожидается, прилетит в США в эти выходные для встречи со спецпосланником Трампа
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта, как ожидается, пройдет в эти выходные в Майами.О планируемом визите главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева сообщил, ссылаясь на осведомленного чиновника Белого дома, портал Axios.Предварительно на эти выходные запланированы переговоры между спецпредставителем российского президента и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Ожидается, что с американской стороны в обсуждении будет также участвовать зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предметом переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.2 декабря российский президент Владимир Путин в Кремле провел переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта с американской делегацией, в состав которой входили Уиткофф и Кушнер.Комментируя позже итоги переговоров в Кремле, помощник президента России Юрий Ушаков назвал их очень содержательными и подчеркнул, что они дали возможность обсудить дальнейшие совместные пути по достижению долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Контакты России и США будут продолжены, добавил Ушаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта, как ожидается, пройдет в эти выходные в Майами.
О планируемом визите главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева сообщил, ссылаясь на осведомленного чиновника Белого дома, портал Axios
.
Предварительно на эти выходные запланированы переговоры между спецпредставителем российского президента и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Ожидается, что с американской стороны в обсуждении будет также участвовать зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предметом переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.
"Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, а также с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу плана США по прекращению войны на Украине", – говорится в сообщении.
2 декабря российский президент Владимир Путин в Кремле провел переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта с американской делегацией, в состав которой входили Уиткофф и Кушнер.
Комментируя позже итоги переговоров в Кремле, помощник президента России Юрий Ушаков назвал их очень содержательными и подчеркнул, что они дали возможность обсудить дальнейшие совместные пути по достижению долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Контакты России и США будут продолжены, добавил Ушаков.