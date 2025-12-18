https://sputnik-georgia.ru/20251218/prezident-gruzii-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-serbiyu-296249800.html
Президент Грузии прибыл с официальным визитом в Сербию
Кавелашвили также проведет переговоры с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом и председателем Скупщины (спикером парламента) Сербии Аной Брнабич 18.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони находится с официальным визитом в Сербии, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского государства. В международном аэропорту Белграда "Никола Тесла" прошла официальная церемония встречи президента. Михаила Кавелашвили и грузинскую делегацию встречали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, а также послы двух стран – Татьяна Панайотович-Цветкович и Леван Беридзе. В рамках визита во "Дворце Сербии" состоится официальная церемония встречи главы грузинского государства с президентом Сербии Александром Вучичем. Запланированы встречи коллег в формате "один на один" и в расширенном формате, по окончании которых будет сделано совместное заявление для СМИ. Кавелашвили также проведет переговоры с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом и председателем Скупщины (спикером парламента) Сербии Аной Брнабич. В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Ираклий Мезурнишвили, Ирма Завадрашвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Сербии Леван Беридзе и представители администрации президента. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли, консульства.
12:52 18.12.2025 (обновлено: 12:53 18.12.2025)
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони находится с официальным визитом в Сербии, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского государства.
В международном аэропорту Белграда "Никола Тесла" прошла официальная церемония встречи президента. Михаила Кавелашвили и грузинскую делегацию встречали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, а также послы двух стран – Татьяна Панайотович-Цветкович и Леван Беридзе.
В рамках визита во "Дворце Сербии" состоится официальная церемония встречи главы грузинского государства с президентом Сербии Александром Вучичем. Запланированы встречи коллег в формате "один на один" и в расширенном формате, по окончании которых будет сделано совместное заявление для СМИ.
Кавелашвили также проведет переговоры с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом и председателем Скупщины (спикером парламента) Сербии Аной Брнабич.
В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Ираклий Мезурнишвили, Ирма Завадрашвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Сербии Леван Беридзе и представители администрации президента.
Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне.
В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией.
Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли, консульства.