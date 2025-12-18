https://sputnik-georgia.ru/20251218/skolko-avtomagistraley-postroili-v-gruzii-296243758.html
Сколько автомагистралей построили в Грузии?
Сколько автомагистралей построили в Грузии?
18.12.2025
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В Грузии в период с 2012 по 2025 год было построено 315 километров новых дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом грузинского правительства на фоне растущей транзитной роли страны. Премьер отметил, что в ближайшем будущем будет завершено строительство всего грузинского участка трассы Восток-Запад. "Это включает в себя весь участок трассы, начиная от Красного моста и заканчивая Сарпи. У нас есть конкретный план, который предусматривает завершение строительства всех участков скоростной автомагистрали по всей стране в ближайшие годы" , – сказал Кобахидзе. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
"Если сравнить наши данные с данными предыдущего правительства, всего до 2012 года в стране было построено 68 километров скоростной автомагистрали. После 2012 года было построено 315 километров скоростной автомагистрали. Всего 383 километра автомагистрали", – заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что в ближайшем будущем будет завершено строительство всего грузинского участка трассы Восток-Запад.
"Это включает в себя весь участок трассы, начиная от Красного моста и заканчивая Сарпи. У нас есть конкретный план, который предусматривает завершение строительства всех участков скоростной автомагистрали по всей стране в ближайшие годы" , – сказал Кобахидзе.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.