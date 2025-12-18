Цивилизационная пропасть: Папуашвили раскритиковал дебаты в Европарламенте о Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251218/tsivilizatsionnaya-propast-papuashvili-raskritikoval-debaty-v-evroparlamente-o-gruzii-296257665.html
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. С трибуны Европарламента во время дебатов по Грузии прозвучали ложь, пропаганда и дезинформация, что стало наглядной демонстрацией "цивилизационной пропасти Европы", заявил председатель парламента Грузии Шалвы Папуашвили. На пленарной сессии Европарламента 17 декабря депутаты обсудили ситуацию в Грузии и раскритиковали действия правящей партии "Грузинская мечта". Депутат от Дании Мари Бьерре заявила, что партия распространяет антиевропейский нарратив, а в стране наблюдается серьезный демократический регресс. Она также заявила, что из-за действий властей процесс вступления Грузии в ЕС "фактически зашел в тупик". Как отметил Папуашвили, заседание Европарламента продемонстрировало черты, восходящие к темному прошлому Европы – это ненависть, позиция цивилизационного высокомерия и превосходства. "Это ложь, пропаганда, дезинформация, и все это прозвучало с трибуны Европарламента", – заявил Папуашвили. Он отметил, что это вызывает разочарование как у граждан ЕС, так и у грузинского народа, стремящегося к членству в ЕС и являющегося создателем европейских ценностей. Папуашвили подчеркнул, что действия Брюсселя разрушают европейскую цивилизацию. При этом глава грузинского законодательного органа отметил, что в Европарламенте все громче слышен голос европейских патриотов, выступающих за сохранение европейской идентичности и ценностей, на которых должен строиться ЕС. Дебаты в Европарламенте прошли после того, как председательство Совета Европейского союза (Дания) опубликовало выводы Совета ЕС по расширению ЕС, включая положение о Грузии. Документ получил поддержку 26 из 27 стран-членов, против выступила Венгрия. Совет ЕС, за исключением Венгрии, призывает Грузию "освободить всех незаконно задержанных", "отменить репрессивное законодательство" и "немедленно выполнить критерии либерализации визового режима".
Цивилизационная пропасть: Папуашвили раскритиковал дебаты в Европарламенте о Грузии
23:23 18.12.2025 (обновлено: 00:08 19.12.2025)
На пленарной сессии Европарламента 17 декабря депутаты обсудили ситуацию в Грузии и раскритиковали действия правящей партии
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. С трибуны Европарламента во время дебатов по Грузии прозвучали ложь, пропаганда и дезинформация, что стало наглядной демонстрацией "цивилизационной пропасти Европы", заявил председатель парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
На пленарной сессии Европарламента 17 декабря депутаты обсудили ситуацию в Грузии и раскритиковали действия правящей партии "Грузинская мечта". Депутат от Дании Мари Бьерре заявила, что партия распространяет антиевропейский нарратив, а в стране наблюдается серьезный демократический регресс. Она также заявила, что из-за действий властей процесс вступления Грузии в ЕС "фактически зашел в тупик".
"Если кого-то интересует, что такое цивилизационная пропасть Европы, то можно посмотреть вчерашнее заседание Европарламента – это полная визуализация той пропасти, в которой сегодня находится эта политическая часть Европарламента", – заявил Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, заседание Европарламента продемонстрировало черты, восходящие к темному прошлому Европы – это ненависть, позиция цивилизационного высокомерия и превосходства.
"Это ложь, пропаганда, дезинформация, и все это прозвучало с трибуны Европарламента", – заявил Папуашвили.
Он отметил, что это вызывает разочарование как у граждан ЕС, так и у грузинского народа, стремящегося к членству в ЕС и являющегося создателем европейских ценностей. Папуашвили подчеркнул, что действия Брюсселя разрушают европейскую цивилизацию.
"Мы, грузины, видим, что перед нашими глазами Брюссель разрушает европейскую цивилизацию, и это видим не только мы – об этом уже открыто говорит и США, главный гарант безопасности Европы", – подчеркнул Папуашвили.
При этом глава грузинского законодательного органа отметил, что в Европарламенте все громче слышен голос европейских патриотов, выступающих за сохранение европейской идентичности и ценностей, на которых должен строиться ЕС.
Дебаты в Европарламенте прошли после того, как председательство Совета Европейского союза (Дания) опубликовало выводы Совета ЕС по расширению ЕС, включая положение о Грузии. Документ получил поддержку 26 из 27 стран-членов, против выступила Венгрия.
Совет ЕС, за исключением Венгрии, призывает Грузию "освободить всех незаконно задержанных", "отменить репрессивное законодательство" и "немедленно выполнить критерии либерализации визового режима".