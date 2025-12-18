https://sputnik-georgia.ru/20251218/v-gruzii-proveryayut-obschepity-na-zimnikh-kurortakh-296236775.html

В Грузии проверяют общепиты на зимних курортах

В Грузии проверяют общепиты на зимних курортах

В 2025 году государственные проверки были проведены примерно на 7 тысячах предприятий общественного питания, и было выявлено около 1,6 тысячи нарушений 18.12.2025

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия активирует государственный контроль над предприятиями общественного питания на зимних курортах Грузии с приближением туристического сезона, говорится в сообщении Агентства.В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания по всей стране. Проверка включает оценку санитарно-гигиенического состояния кухни, условий хранения и приготовления пищи, сроков годности, маркировку и прослеживаемость сырья. Контроль становится строже и тщательнее в разгар туристических сезонов – как зимой, так и летом. Сотрудники Агентства департамента Мцхета-Мтианети проверяют объекты, расположенные в муниципалитете Казбеги, Гудаури и Пасанаури, где в зимний период наблюдается особое скопление людей.К основным требованиям, которые должны соблюдать предприниматели, относятся: соблюдение санитарно-гигиенических норм, надлежащие условия хранения, производства и сбыта сырья и готовой продукции, соблюдение сроков, маркировка, внедрение системы санитарно-гигиенического обеспечения, регистрация в Реестре хозяйственной деятельности. Как отметил глава департамента Мцхета-Мтианети Национального агентства продовольствия Георгия Шиолашвили, государственный контроль, проведенный в высокогорных районах Грузии, показал значительное повышение осведомленности и ответственности предпринимателей. По его словам, большинство предприятий находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям безопасности пищевых продуктов. "Следует отметить, что некоторые предприятия общественного питания, управляемые иностранцами, которые в последние годы неоднократно подвергались санкциям, теперь работают должным образом и в полном соответствии с грузинским законодательством. Однако незаконная деятельность остается проблемой, которая особенно обостряется в период праздников", – отметил Шиолашвили. Параллельно с государственным контролем Агентство информирует бизнес-операторов о требованиях безопасности пищевых продуктов и выдает рекомендации. Национальное агентство продовольствия призывает как местных, так и иностранных граждан зарегистрироваться в качестве бизнес-операторов и осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

