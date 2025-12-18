https://sputnik-georgia.ru/20251218/v-gruzii-proveryayut-obschepity-na-zimnikh-kurortakh-296236775.html
В Грузии проверяют общепиты на зимних курортах
В Грузии проверяют общепиты на зимних курортах
Sputnik Грузия
В 2025 году государственные проверки были проведены примерно на 7 тысячах предприятий общественного питания, и было выявлено около 1,6 тысячи нарушений 18.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-18T10:50+0400
2025-12-18T10:50+0400
2025-12-18T10:50+0400
общество
грузия
новости
казбеги
мцхета-мтианети
гудаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23380/66/233806691_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_a025d27f0fdc9e13d63763ed8e1bdb77.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия активирует государственный контроль над предприятиями общественного питания на зимних курортах Грузии с приближением туристического сезона, говорится в сообщении Агентства.В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания по всей стране. Проверка включает оценку санитарно-гигиенического состояния кухни, условий хранения и приготовления пищи, сроков годности, маркировку и прослеживаемость сырья. Контроль становится строже и тщательнее в разгар туристических сезонов – как зимой, так и летом. Сотрудники Агентства департамента Мцхета-Мтианети проверяют объекты, расположенные в муниципалитете Казбеги, Гудаури и Пасанаури, где в зимний период наблюдается особое скопление людей.К основным требованиям, которые должны соблюдать предприниматели, относятся: соблюдение санитарно-гигиенических норм, надлежащие условия хранения, производства и сбыта сырья и готовой продукции, соблюдение сроков, маркировка, внедрение системы санитарно-гигиенического обеспечения, регистрация в Реестре хозяйственной деятельности. Как отметил глава департамента Мцхета-Мтианети Национального агентства продовольствия Георгия Шиолашвили, государственный контроль, проведенный в высокогорных районах Грузии, показал значительное повышение осведомленности и ответственности предпринимателей. По его словам, большинство предприятий находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям безопасности пищевых продуктов. "Следует отметить, что некоторые предприятия общественного питания, управляемые иностранцами, которые в последние годы неоднократно подвергались санкциям, теперь работают должным образом и в полном соответствии с грузинским законодательством. Однако незаконная деятельность остается проблемой, которая особенно обостряется в период праздников", – отметил Шиолашвили. Параллельно с государственным контролем Агентство информирует бизнес-операторов о требованиях безопасности пищевых продуктов и выдает рекомендации. Национальное агентство продовольствия призывает как местных, так и иностранных граждан зарегистрироваться в качестве бизнес-операторов и осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
казбеги
мцхета-мтианети
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23380/66/233806691_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_17258e7648ba42288da1d1ebdbbef062.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, казбеги, мцхета-мтианети, гудаури
общество, грузия, новости, казбеги, мцхета-мтианети, гудаури
В Грузии проверяют общепиты на зимних курортах
В 2025 году государственные проверки были проведены примерно на 7 тысячах предприятий общественного питания, и было выявлено около 1,6 тысячи нарушений
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия активирует государственный контроль над предприятиями общественного питания на зимних курортах Грузии с приближением туристического сезона, говорится в сообщении Агентства.
В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания по всей стране. Проверка включает оценку санитарно-гигиенического состояния кухни, условий хранения и приготовления пищи, сроков годности, маркировку и прослеживаемость сырья. Контроль становится строже и тщательнее в разгар туристических сезонов – как зимой, так и летом.
Сотрудники Агентства департамента Мцхета-Мтианети проверяют объекты, расположенные в муниципалитете Казбеги, Гудаури и Пасанаури, где в зимний период наблюдается особое скопление людей.
К основным требованиям, которые должны соблюдать предприниматели, относятся: соблюдение санитарно-гигиенических норм, надлежащие условия хранения, производства и сбыта сырья и готовой продукции, соблюдение сроков, маркировка, внедрение системы санитарно-гигиенического обеспечения, регистрация в Реестре хозяйственной деятельности.
Как отметил глава департамента Мцхета-Мтианети Национального агентства продовольствия Георгия Шиолашвили, государственный контроль, проведенный в высокогорных районах Грузии, показал значительное повышение осведомленности и ответственности предпринимателей.
По его словам, большинство предприятий находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям безопасности пищевых продуктов.
"Следует отметить, что некоторые предприятия общественного питания, управляемые иностранцами, которые в последние годы неоднократно подвергались санкциям, теперь работают должным образом и в полном соответствии с грузинским законодательством. Однако незаконная деятельность остается проблемой, которая особенно обостряется в период праздников", – отметил Шиолашвили.
Параллельно с государственным контролем Агентство информирует бизнес-операторов о требованиях безопасности пищевых продуктов и выдает рекомендации.
В 2025 году государственные проверки были проведены примерно на 7 тысячах предприятий общественного питания, и было выявлено около 1,6 тысячи нарушений.
Национальное агентство продовольствия призывает как местных, так и иностранных граждан зарегистрироваться в качестве бизнес-операторов и осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Грузии.