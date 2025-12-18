https://sputnik-georgia.ru/20251218/zemletryasenie-proizoshlo-v-8-kilometrakh-ot-tbilisi-296251228.html

Землетрясение произошло в 8 километрах от Тбилиси

Землетрясение произошло в 8 километрах от Тбилиси

Sputnik Грузия

Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети 18.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-18T13:49+0400

2025-12-18T13:49+0400

2025-12-18T14:13+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

мцхета

рача

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294415474_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_97cd418f988b07ae581bdd3b57de280c.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 5 км от города Мцхета, в 8 км от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 13:26 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

мцхета

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мцхета, рача