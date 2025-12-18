https://sputnik-georgia.ru/20251218/zemletryasenie-proizoshlo-v-8-kilometrakh-ot-tbilisi-296251228.html
Землетрясение произошло в 8 километрах от Тбилиси
13:49 18.12.2025 (обновлено: 14:13 18.12.2025)
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 5 км от города Мцхета, в 8 км от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:26 по тбилисскому времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.