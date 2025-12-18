https://sputnik-georgia.ru/20251218/zhitel-tbilisi-rasskazal-o-vstreche-s-yuriem-nikulinym-44-goda-nazad---video-296251997.html

Житель Тбилиси рассказал о встрече с Юрием Никулиным 44 года назад – видео

Житель Тбилиси рассказал о встрече с Юрием Никулиным 44 года назад – видео

Sputnik Грузия

Житель Тбилиси Гизо Джинория поделился воспоминаниями о встрече с народным артистом СССР Юрием Никулиным, которая произошла 44 года назад в Московском... 18.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-18T15:17+0400

2025-12-18T15:17+0400

2025-12-18T15:30+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

история

юрий никулин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/12/296251827_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7c3e40dce77f20a364bb2557701a30c0.jpg

По словам Гизо Джинория, встреча состоялась во время представления, приуроченного к 100-летию Московского государственного цирка. В тот период Гизо находился в Москве вместе с семьей и посетил цирк на Цветном бульваре.В рамках одного из номеров – с участием попугая, который доставал билеты с номерами мест, – часть зрителей получила памятные сувениры. Среди них оказался и Гизо Джинория. Подарок ему вручил лично Юрий Никулин.Как рассказал житель Тбилиси, артист подписал афишу и передал ее со словами, которые он запомнил на всю жизнь. Плакат с автографом Юрия Никулина Гизо Джинория хранит уже более четырех десятилетий.18 декабря отмечается день рождения Юрия Никулина. Память о народном артисте СССР продолжает жить не только в его работах в кино и цирке, но и в личных историях людей, которым довелось с ним встретиться.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, юрий никулин, видео