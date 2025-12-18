Житель Тбилиси рассказал о встрече с Юрием Никулиным 44 года назад – видео
15:17 18.12.2025 (обновлено: 15:30 18.12.2025)
Житель Тбилиси Гизо Джинория поделился воспоминаниями о встрече с народным артистом СССР Юрием Никулиным, которая произошла 44 года назад в Московском государственном цирке на Цветном бульваре
По словам Гизо Джинория, встреча состоялась во время представления, приуроченного к 100-летию Московского государственного цирка. В тот период Гизо находился в Москве вместе с семьей и посетил цирк на Цветном бульваре.
В рамках одного из номеров – с участием попугая, который доставал билеты с номерами мест, – часть зрителей получила памятные сувениры. Среди них оказался и Гизо Джинория. Подарок ему вручил лично Юрий Никулин.
Как рассказал житель Тбилиси, артист подписал афишу и передал ее со словами, которые он запомнил на всю жизнь. Плакат с автографом Юрия Никулина Гизо Джинория хранит уже более четырех десятилетий.
18 декабря отмечается день рождения Юрия Никулина. Память о народном артисте СССР продолжает жить не только в его работах в кино и цирке, но и в личных историях людей, которым довелось с ним встретиться.
