Зимний туристический сезон откроется в Грузии 20 декабря

Зимний сезон 2025-2026 имеет особое значение для Агентства горных трасс, поскольку Грузия в третий раз примет Freeride World Tour 18.12.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/09/292427455_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_69d2076946b829202ba7a96a5fa00939.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Агентство горных трасс (АГТ) Министерства экономики и устойчивого развития откроет горнолыжный курорт Кохта в Бакуриани 20 декабря, сообщили в пресс-службе агентства. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится до конца марта. Канатная дорога и горнолыжный склон Кохта будут открыты для лыжников ежедневно с 10:00 до 17:00. На горнолыжных курортах Дидвели и Митарби активно ведутся работы по искусственному оснежению, и открытие склонов запланировано поэтапно с 27 декабря. Что касается курортов Гудаури, Местиа и Годердзи, то канатные дороги планируется запустить с 27 декабря, а горнолыжные склоны будут открываться поэтапно, в зависимости от погодных и снежных условий. С 27 декабря начнут работать горнолыжные подъемники Гудаури и Коби – Пирвели, Солико, Коби, Фирни и Трусо. Параллельно продолжаются работы по искусственному оснежению, и трассы будут открываться поэтапно, в зависимости от снежного покрова. Открытие горнолыжных трасс Хацвали и Тетнулди будет осуществляться поэтапно, в зависимости от погодных условий и снежного покрова. Также с 27 декабря на курорте Годердзи будет запущена канатная дорога "Занка". Зимний сезон 2025-2026 имеет особое значение для Агентства горных трасс, поскольку Грузия в третий раз примет Freeride World Tour. Мероприятие пройдет в Тетнулди (Сванети) с 22 по 28 февраля (при благоприятных погодных условиях) и соберет 50 лучших райдеров. Грузия входит в число 6 ведущих стран (Франция, Испания, Швейцария, Австрия, США и Грузия), получивших право на проведение Freeride World Tour. Грузия успешно принимала этапы Кубка мира по ски-кроссу, сноуборд-кроссу и могулу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

