Хозяйственная горилла и разгулявшаяся елка: самые смешные фото недели

Президент Дональд Трамп в шутку поправляет волосы, чтобы сфотографироваться с членами мужской олимпийской хоккейной команды США 1980 года, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.
Участница группы любителей плавания в открытой воде Loch Insh Dippers принимает участие в рождественском заплыве в озере Лох-Инш в национальном парке Кэрнгормс, Шотландия.
Женщина, одетая в костюм имбирного пряника, участвует в ежегодном рождественском параде со своей собакой в Ла-Пасе, Боливия.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони принимает президента Республики Мозамбик Даниэля Франсиско Чапо в Палаццо-Киджи в Риме.
Горилла с рождественскими мешками, подаренными сотрудниками Лондонского зоопарка, во время мероприятия "Магия Рождества" в Лондоне.
Артисты на автодроме в выставочном центре Olympia Exhibition Centre в Лондоне.
Избиратель отмечает бюллетень во время второго тура президентских выборов в Сантьяго, Чили.
Участники фольклорных коллективов перед началом фестиваля рождественских и новогодних традиций в Национальном музее деревни имени Димитрие Густи в Бухаресте, Румыния.
