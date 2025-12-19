Грузия
Хозяйственная горилла и разгулявшаяся елка: самые смешные фото недели
Хозяйственная горилла и разгулявшаяся елка: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 19.12.2025, Sputnik Грузия
Хозяйственная горилла и разгулявшаяся елка: самые смешные фото недели

16:10 19.12.2025 (обновлено: 16:20 19.12.2025)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент Дональд Трамп в шутку поправляет волосы, чтобы сфотографироваться с членами мужской олимпийской хоккейной команды США 1980 года, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

Президент Дональд Трамп в шутку поправляет волосы, чтобы сфотографироваться с членами мужской олимпийской хоккейной команды США 1980 года, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент Дональд Трамп в шутку поправляет волосы, чтобы сфотографироваться с членами мужской олимпийской хоккейной команды США 1980 года, в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

Участница группы любителей плавания в открытой воде Loch Insh Dippers принимает участие в рождественском заплыве в озере Лох-Инш в национальном парке Кэрнгормс, Шотландия.

Участница группы любителей плавания в открытой воде Loch Insh Dippers принимает участие в рождественском заплыве в озере Лох-Инш в национальном парке Кэрнгормс, Шотландия. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

Участница группы любителей плавания в открытой воде Loch Insh Dippers принимает участие в рождественском заплыве в озере Лох-Инш в национальном парке Кэрнгормс, Шотландия.

© AP Photo / Juan Karita

Женщина, одетая в костюм имбирного пряника, участвует в ежегодном рождественском параде со своей собакой в ​​Ла-Пасе, Боливия.

Женщина, одетая в костюм имбирного пряника, участвует в ежегодном рождественском параде со своей собакой в ​​Ла-Пасе, Боливия. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Juan Karita

Женщина, одетая в костюм имбирного пряника, участвует в ежегодном рождественском параде со своей собакой в ​​Ла-Пасе, Боливия.

© Getty Images / Corbis/Simona Granati

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони принимает президента Республики Мозамбик Даниэля Франсиско Чапо в Палаццо-Киджи в Риме.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони принимает президента Республики Мозамбик Даниэля Франсиско Чапо в Палаццо-Киджи в Риме. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Corbis/Simona Granati

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони принимает президента Республики Мозамбик Даниэля Франсиско Чапо в Палаццо-Киджи в Риме.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Горилла с рождественскими мешками, подаренными сотрудниками Лондонского зоопарка, во время мероприятия "Магия Рождества" в Лондоне.

Горилла с рождественскими мешками, подаренными сотрудниками Лондонского зоопарка, во время мероприятия &quot;Магия Рождества&quot; в Лондоне. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Горилла с рождественскими мешками, подаренными сотрудниками Лондонского зоопарка, во время мероприятия "Магия Рождества" в Лондоне.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве.
Прохожие и артист на Никольской улице в Москве - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Прохожие на Никольской улице в Москве.
© Getty Images / Dan Kitwood

Артисты на автодроме в выставочном центре Olympia Exhibition Centre в Лондоне.

Артисты на автодроме в выставочном центре Olympia Exhibition Centre в Лондоне. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / Dan Kitwood

Артисты на автодроме в выставочном центре Olympia Exhibition Centre в Лондоне.

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкУчастник ежегодного фестиваля креативных тюбингов "Mash на горке" в парке 50-летия Октября.
Участник ежегодного фестиваля креативных тюбингов в Москве - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Перейти в фотобанк
Участник ежегодного фестиваля креативных тюбингов "Mash на горке" в парке 50-летия Октября.
© AP Photo / Matias Delacroix

Избиратель отмечает бюллетень во время второго тура президентских выборов в Сантьяго, Чили.

Избиратель отмечает бюллетень во время второго тура президентских выборов в Сантьяго, Чили. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Matias Delacroix

Избиратель отмечает бюллетень во время второго тура президентских выборов в Сантьяго, Чили.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Участники фольклорных коллективов перед началом фестиваля рождественских и новогодних традиций в Национальном музее деревни имени Димитрие Густи в Бухаресте, Румыния.

Участники фольклорных коллективов перед началом фестиваля рождественских и новогодних традиций в Национальном музее деревни имени Димитрие Густи в Бухаресте, Румыния. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Andreea Alexandru

Участники фольклорных коллективов перед началом фестиваля рождественских и новогодних традиций в Национальном музее деревни имени Димитрие Густи в Бухаресте, Румыния.

