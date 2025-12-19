https://sputnik-georgia.ru/20251219/antikorruptsionnoe-byuro-i-sluzhba-zaschity-personalnykh-dannykh-v-gruzii-budut-uprazdneny-296260321.html
Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных в Грузии будут упразднены
Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных в Грузии будут упразднены
19.12.2025
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил пакет поправок, согласно которым со 2 марта будут упразднены Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных. По решению парламента и правительства Грузии полномочия этих двух ведомств будут полностью переданы Службе государственного аудита. Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входят контроль за финансами партий и чиновников, а также вопрос контроля грантов и внесение в список "иноагентов". Служба по защите персональных данных была создана в марте 2022 года, и она контролирует все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.
Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных в Грузии будут упразднены
По решению парламента и правительства Грузии полномочия этих двух ведомств будут полностью переданы Службе государственного аудита
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил пакет поправок, согласно которым со 2 марта будут упразднены Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных.
По решению парламента и правительства Грузии полномочия этих двух ведомств будут полностью переданы Службе государственного аудита.
Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входят контроль за финансами партий и чиновников, а также вопрос контроля грантов и внесение в список "иноагентов".
Служба по защите персональных данных была создана в марте 2022 года, и она контролирует все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.