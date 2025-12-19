https://sputnik-georgia.ru/20251219/chto-my-edim-gruziya-razvernula-na-granitse-505-tonn-zamorozhennogo-kurinogo-myasa-296271403.html
Что мы едим: Грузия развернула на границе 50,5 тонн замороженного куриного мяса
Что мы едим: Грузия развернула на границе 50,5 тонн замороженного куриного мяса
Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции 19.12.2025
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия не запустила в страну грузовик перевозивший около 50,5 тонн замороженного куриного мяса, говорится в сообщении Службы доходов. Как сообщает ведомство, мясо не прошло пограничный-карантинный контроль на границе Грузии с Турцией и в Свободной индустриальной зоне Поти. Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции. Все куриное мясо было возвращена стране экспортеру – название страны Служба доходов не конкретизирует.
