https://sputnik-georgia.ru/20251219/chto-my-edim-gruziya-razvernula-na-granitse-505-tonn-zamorozhennogo-kurinogo-myasa-296271403.html

Что мы едим: Грузия развернула на границе 50,5 тонн замороженного куриного мяса

Что мы едим: Грузия развернула на границе 50,5 тонн замороженного куриного мяса

Sputnik Грузия

Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции 19.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-19T23:20+0400

2025-12-19T23:20+0400

2025-12-19T23:20+0400

грузия

новости

общество

что мы едим?

служба доходов министерства финансов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24618/49/246184989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d3aaa257e45629eb4983c0a745486f1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия не запустила в страну грузовик перевозивший около 50,5 тонн замороженного куриного мяса, говорится в сообщении Службы доходов. Как сообщает ведомство, мясо не прошло пограничный-карантинный контроль на границе Грузии с Турцией и в Свободной индустриальной зоне Поти. Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции. Все куриное мясо было возвращена стране экспортеру – название страны Служба доходов не конкретизирует.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, что мы едим?, служба доходов министерства финансов грузии