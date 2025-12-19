Грузия
Что мы едим: Грузия развернула на границе 50,5 тонн замороженного куриного мяса
Что мы едим: Грузия развернула на границе 50,5 тонн замороженного куриного мяса
Sputnik Грузия
Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции
2025-12-19T23:20+0400
2025-12-19T23:20+0400
грузия
новости
общество
что мы едим?
служба доходов министерства финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24618/49/246184989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d3aaa257e45629eb4983c0a745486f1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия не запустила в страну грузовик перевозивший около 50,5 тонн замороженного куриного мяса, говорится в сообщении Службы доходов. Как сообщает ведомство, мясо не прошло пограничный-карантинный контроль на границе Грузии с Турцией и в Свободной индустриальной зоне Поти. Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции. Все куриное мясо было возвращена стране экспортеру – название страны Служба доходов не конкретизирует.
23:20 19.12.2025
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкЗамороженное филе курицы
Замороженное филе курицы - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2025
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия не запустила в страну грузовик перевозивший около 50,5 тонн замороженного куриного мяса, говорится в сообщении Службы доходов.
Как сообщает ведомство, мясо не прошло пограничный-карантинный контроль на границе Грузии с Турцией и в Свободной индустриальной зоне Поти.
Проверяющие выявили грубое нарушение правил транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции.
Все куриное мясо было возвращена стране экспортеру – название страны Служба доходов не конкретизирует.
