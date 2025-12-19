Грузии грозил "экономический суицид" – политолог
10:54 19.12.2025 (обновлено: 11:04 19.12.2025)
© video: Sputnik
Политолог и главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидербегишвили рассказал о том, какие планы вынашивал Запад в отношении Грузии и какие сценарии в стране враждебные ей силы не смогли реализовать.
Запад хотел втянуть Грузию в войну против России, что было чревато для страны "экономическим суицидом", заявил политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузия должна иметь крепких союзников, дружить со всеми. Власти Грузии своевременно поняли, что страну толкают к гибели, которая наступила бы максимум в течение недели, если бы Грузия открыла "второй фронт"... Нас прямо втягивали в войну. Хотели, чтобы мы умерли с голоду, объявив экономические санкции против России. То есть объявили бы себе "экономический суицид". Единственный поставщик пшеницы и муки – Россия, главный импортер грузинского экспорта – Россия, и мы должны были объявить санкции, когда вся Европа пользуется, и не только, и российскими товарами, и энергоносителями", – заявил Хидирбегишвили.
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
На фоне СВО, власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем Грузия соблюдает международные санкции и оказала Украине политическую и гуманитарную поддержку.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.
Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
