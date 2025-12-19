https://sputnik-georgia.ru/20251219/gruzinskaya-sportsmenka-poluchila-poltora-goda-uslovno-za-izbienie-podrostka-296271282.html
Грузинская спортсменка получила полтора года условно за избиение подростка
Грузинская спортсменка получила полтора года условно за избиение подростка
19.12.2025
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно популярной грузинской армрестлерше Хатии Виблиани за избиение 14-летнего подростка в Грузии. На суде было доказано, что Виблиани применяет избила подростка прямо на глазах у своего маленького ребенка. По распространенной информации, спортсменка вышла из себя после того, как в одном из супермаркетов подросток сделал ей замечание. По решению суда теперь Виблиани запрещено в течение полутора лет покидать место жительства и она должна пройти курс коррекции поведения. Как пояснил судья Константин Кобалиани условное наказание было обусловлено раскаянием спортсменки и наличием у нее несовершеннолетного ребенка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
22:15 19.12.2025 (обновлено: 23:06 19.12.2025)
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно популярной грузинской армрестлерше Хатии Виблиани за избиение 14-летнего подростка в Грузии.
На суде было доказано, что Виблиани применяет избила подростка прямо на глазах у своего маленького ребенка.
По распространенной информации, спортсменка вышла из себя после того, как в одном из супермаркетов подросток сделал ей замечание.
По решению суда теперь Виблиани запрещено в течение полутора лет покидать место жительства и она должна пройти курс коррекции поведения.
Как пояснил судья Константин Кобалиани условное наказание было обусловлено раскаянием спортсменки и наличием у нее несовершеннолетного ребенка.