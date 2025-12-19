https://sputnik-georgia.ru/20251219/gruzinskaya-sportsmenka-poluchila-poltora-goda-uslovno-za-izbienie-podrostka-296271282.html

Грузинская спортсменка получила полтора года условно за избиение подростка



По решению суда теперь Виблиани запрещено в течение полутора лет покидать место жительства и она должна пройти курс коррекции поведения

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно популярной грузинской армрестлерше Хатии Виблиани за избиение 14-летнего подростка в Грузии. На суде было доказано, что Виблиани применяет избила подростка прямо на глазах у своего маленького ребенка. По распространенной информации, спортсменка вышла из себя после того, как в одном из супермаркетов подросток сделал ей замечание. По решению суда теперь Виблиани запрещено в течение полутора лет покидать место жительства и она должна пройти курс коррекции поведения. Как пояснил судья Константин Кобалиани условное наказание было обусловлено раскаянием спортсменки и наличием у нее несовершеннолетого ребенка.

