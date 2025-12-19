https://sputnik-georgia.ru/20251219/gruziya-pomozhet-bedneyshim-stranam--pravitelstvo-296260203.html

Грузия поможет беднейшим странам – правительство

Средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся...

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии выделило МИД страны 10 тысяч долларов на финансирование деятельности беднейших и малых островных стран в Совете ООН по правам человека. Согласно распоряжению премьер-министра Грузии, средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета ООН по правам человека. Общий бюджет Совета ООН по правам человека составляет 216 миллионов долларов, который полностью состоит из добровольных взносов. Крупнейшими донорами Совета являются Еврокомиссия, Швеция и Норвегия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

