Грузия поможет беднейшим странам – правительство
Грузия поможет беднейшим странам – правительство
19.12.2025
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии выделило МИД страны 10 тысяч долларов на финансирование деятельности беднейших и малых островных стран в Совете ООН по правам человека. Согласно распоряжению премьер-министра Грузии, средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета ООН по правам человека. Общий бюджет Совета ООН по правам человека составляет 216 миллионов долларов, который полностью состоит из добровольных взносов. Крупнейшими донорами Совета являются Еврокомиссия, Швеция и Норвегия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии выделило МИД страны 10 тысяч долларов на финансирование деятельности беднейших и малых островных стран в Совете ООН по правам человека.
Согласно распоряжению премьер-министра Грузии, средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета ООН по правам человека.
Общий бюджет Совета ООН по правам человека составляет 216 миллионов долларов, который полностью состоит из добровольных взносов.
Крупнейшими донорами Совета являются Еврокомиссия, Швеция и Норвегия.