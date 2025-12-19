Грузия
Грузия поможет беднейшим странам – правительство
Грузия поможет беднейшим странам – правительство
Средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся... 19.12.2025
2025-12-19T09:01+0400
2025-12-19T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии выделило МИД страны 10 тысяч долларов на финансирование деятельности беднейших и малых островных стран в Совете ООН по правам человека. Согласно распоряжению премьер-министра Грузии, средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета ООН по правам человека. Общий бюджет Совета ООН по правам человека составляет 216 миллионов долларов, который полностью состоит из добровольных взносов. Крупнейшими донорами Совета являются Еврокомиссия, Швеция и Норвегия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
09:01 19.12.2025
© photo: Sputnik / Stringer здание ООН
здание ООН - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета ООН по правам человека
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии выделило МИД страны 10 тысяч долларов на финансирование деятельности беднейших и малых островных стран в Совете ООН по правам человека.
Согласно распоряжению премьер-министра Грузии, средства будут направлены в добровольный фонд, созданный с целью обеспечения участия представителей наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета ООН по правам человека.
Общий бюджет Совета ООН по правам человека составляет 216 миллионов долларов, который полностью состоит из добровольных взносов.
Крупнейшими донорами Совета являются Еврокомиссия, Швеция и Норвегия.
