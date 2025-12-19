https://sputnik-georgia.ru/20251219/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-dekabrya-2025-296258427.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2025

По православному церковному календарю 19 декабря отмечают день памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских cвятых 19.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает о житии Николая Чудотворца и о том, почему он упоминается в церковном календаре 19 декабря.Архиепископ Мир ЛикийскихПо церковному календарю 19 декабря поминают cвятого Николая, архиепископа Мир Ликийских.Родился будущий cвятой в 270 году в благочестивой семье в Ликийском городе Патары (ныне территория Турции). По преданию, Чудотворец появился на свет благодаря молитве родителей, долгое время не имевших детей.Николай еще с детства посвятил себя полностью вере. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя, епископ Николай Патарский.Чудотворец после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).Нового архиепископа, доброго, кроткого, отзывчивого и справедливого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к святому Николаю не оставалась без ответа. При этом архипастырь запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством, разрушавший идолов и капища, и защитник христианства, обличающий еретиков.Святитель еще при жизни прославился многими чудесами. Молитвой он спас город Миры от страшного голода, помогал морякам на тонущих судах, выводил неправедно осужденных из тюрем и так далее.Дожив до глубокой старости, святой Николай мирно скончался в 345-351 году. Точная дата смерти Чудотворца неизвестна.День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: день поминовения святого Николая Чудотворца – 19 декабря, и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне.Николай Чудотворец – один из самых почитаемых грузинами святых. Праздничные службы пройдут во всех действующих церквях страны.Святой Николай считается одним из покровителей Грузинской православной церкви. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, посвященных Чудотворцу.В этот день именины отмечают все Николаи (Николозы).ИмениныПо церковному календарю 19 декабря именины отмечают Максим и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

