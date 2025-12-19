https://sputnik-georgia.ru/20251219/kompanii-trudoustraivayuschie-grazhdan-gruzii-za-rubezhom-ne-smogut-rabotat-bez-sertifikata-296238576.html
Компании, трудоустраивающие граждан Грузии за рубежом, не смогут работать без сертификата
19.12.2025
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Компании, занимающиеся трудоустройством граждан за пределами Грузии, а также компании-посредники по найму должны будут получать соответствующий сертификат и представлять гарантийный документ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте "Законодательного вестника".Сертификат компаниям будет выдавать Государственное агентство способствования трудоустройству, после того как компания представит гарантийный документ по выполнению обязательств, справку о платежеспособности и выписку из реестра должников. Кроме того, компании будут обязаны предоставлять информацию о себе и своем руководстве, о наличии материального и технического ресурса для выполнения своих функций, а также юридический и фактический адреса.Сертификат будет выдан после проверки всех документов в течение 10 дней, и его срок будет составлять один год, после чего нужно будет его обновить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
