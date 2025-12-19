https://sputnik-georgia.ru/20251219/magistrali-ne-dolzhny-prokhodit-po-naselennym-punktam--glava-mininfrastruktury-gruzii-296261902.html

Магистрали не должны проходить по населенным пунктам – глава Мининфраструктуры Грузии

Магистрали не должны проходить по населенным пунктам – глава Мининфраструктуры Грузии

Sputnik Грузия

В данный момент власти работают над исследованием строительства объездной трассы вокруг курорта Боржоми 19.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-19T13:53+0400

2025-12-19T13:53+0400

2025-12-19T13:53+0400

туризм

грузия

новости

боржоми

тбилиси

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1b/295117349_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_89ca1d83f9c4035f5d9dac13a04162e1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии исследует возможность переноса всех международных магистралей в обход населенных пунктов, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. В Грузии в данный момент активно ведется строительство новых отрезков международных скоростных магистралей, в том числе объездных дорог. "Мы активно работаем над тем, чтобы магистрали обходили населенные пункты. Это важно, с одной стороны, для упрощения передвижения, а также для экологической обстановки", – отметил Сохадзе. По его словам, в данный момент власти работают над исследованием строительства объездной трассы вокруг курорта Боржоми. "Мы уже начнем исследовательские работы, как можно построить дорожную инфраструктуру так, чтобы, с одной стороны, решить эту проблему, а с другой стороны, не повредить природу, что также критически важно", – заявил Сохадзе. Через курорт Боржоми проходит одна из главных трасс страны – Хашури-Ахалцихе-Вале, которая ведет к границе с Турцией. Это создает угрозу как туристам, так и местным жителям, поскольку прямо по городу проезжают трайлеры. Знаменитый бальнеологический и климатический курорт Боржоми расположен на высоте более 800 метров над уровнем моря в регионе Самцхе-Джавахети. Здравница приобрела всемирную известность благодаря источникам с уникальной лечебной водой, которым две тысячи лет. Вокруг курорта расположен знаменитый национальный парк Боржоми-Харагаули. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

боржоми

тбилиси

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, боржоми, тбилиси, турция