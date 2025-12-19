https://sputnik-georgia.ru/20251219/oppozitsionnyy-politik-v-gruzii-vyshel-na-svobodu-otbyv-svoy-srok-296261541.html

Оппозиционный политик в Грузии вышел на свободу, отбыв свой срок

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" и глава партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе покинул грузинскую тюрьму после семи месяцев заключения. В тюрьме Джапаридзе находился с мая 2025 года по обвинению в неявке на заседания временной следственной парламентской комиссии, расследующей деятельность прежней власти. Как он заявил после выхода на свободу, он остается в политике и ему необходимо время, чтобы разобраться в ситуации. Как долго Джапаридзе пробудет на свободе, пока неизвестно. В ноябре 2025 года ему были предъявлены обвинения по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе", однако из-за того что политик находился в заключении по приговору, прокуратура не обращалась в суд за избранием меры пресечения. По данным обвинения, с целью создания искусственной основы для введения международных санкций, они предоставляли представителям иностранного государства информацию об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о имеющейся в их распоряжении или вымышленной ситуации в военной сфере Грузии. Также следствие утверждает, что Джапаридзе был среди политиков, которые распространяли ложную информацию о том, что воздушное пространство Грузии использовалось для поставки иранских боевых дронов в Российскую Федерацию. Кроме того, по версии обвинения, они периодически предоставляли представителям иностранных государств информацию и документальные материалы, в том числе списки лиц, работающих на государственной службе, для введения санкций. Также, по данным следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации выборов Зураб Джапаридзе вместе с другими оппозиционерами начали активные действия для радикализации процесса на улице и публично призывали к революции, свержению власти, развалу власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с правоохранителями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

