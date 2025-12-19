https://sputnik-georgia.ru/20251219/parlament-gruzii-ushel-na-zimnie-kanikuly-296270649.html

Парламент Грузии ушел на зимние каникулы

Парламент Грузии ушел на зимние каникулы

Sputnik Грузия

Среди принятых законов – меры по ужесточению политики миграции, правил проведения акций протеста, увеличение штрафов и акцизов 19.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-19T20:06+0400

2025-12-19T20:06+0400

2025-12-19T20:18+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

осенняя сессия парламента

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Заседанием бюро закрылась осенняя сессия парламента Грузии, говорится в сообщении пресс-службы парламента. В рамках осенней сессии парламент не только утвердил главный финансовый документ на 2026 год, но и принял несколько десятков важных для страны законов. Среди принятых законов – меры по ужесточению политики миграции, правил проведения акций протеста, увеличение штрафов и акцизов. Кроме того, парламент принял новый закон, регулирующий подростковую преступность, и обновленную версию Избирательного кодекса, где среди прочего появился запрет для граждан Грузии голосовать за границей. Весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля. В отличие от предыдущих лет, президент Грузии больше не будет выступать перед парламентом с ежегодным отчетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламент грузии, осенняя сессия парламента