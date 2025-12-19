https://sputnik-georgia.ru/20251219/parlament-gruzii-ushel-na-zimnie-kanikuly-296270649.html
Парламент Грузии ушел на зимние каникулы
Парламент Грузии ушел на зимние каникулы
Sputnik Грузия
Среди принятых законов – меры по ужесточению политики миграции, правил проведения акций протеста, увеличение штрафов и акцизов 19.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-19T20:06+0400
2025-12-19T20:06+0400
2025-12-19T20:18+0400
грузия
новости
политика
парламент грузии
осенняя сессия парламента
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Заседанием бюро закрылась осенняя сессия парламента Грузии, говорится в сообщении пресс-службы парламента. В рамках осенней сессии парламент не только утвердил главный финансовый документ на 2026 год, но и принял несколько десятков важных для страны законов. Среди принятых законов – меры по ужесточению политики миграции, правил проведения акций протеста, увеличение штрафов и акцизов. Кроме того, парламент принял новый закон, регулирующий подростковую преступность, и обновленную версию Избирательного кодекса, где среди прочего появился запрет для граждан Грузии голосовать за границей. Весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля. В отличие от предыдущих лет, президент Грузии больше не будет выступать перед парламентом с ежегодным отчетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e7a83052c1026bade8c288d1409fa881.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, парламент грузии, осенняя сессия парламента
грузия, новости, политика, парламент грузии, осенняя сессия парламента
Парламент Грузии ушел на зимние каникулы
20:06 19.12.2025 (обновлено: 20:18 19.12.2025)
Среди принятых законов – меры по ужесточению политики миграции, правил проведения акций протеста, увеличение штрафов и акцизов
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Заседанием бюро закрылась осенняя сессия парламента Грузии, говорится в сообщении пресс-службы парламента.
В рамках осенней сессии парламент не только утвердил главный финансовый документ на 2026 год, но и принял несколько десятков важных для страны законов.
Среди принятых законов – меры по ужесточению политики миграции, правил проведения акций протеста, увеличение штрафов и акцизов.
Кроме того, парламент принял новый закон, регулирующий подростковую преступность, и обновленную версию Избирательного кодекса, где среди прочего появился запрет для граждан Грузии голосовать за границей.
Весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля. В отличие от предыдущих лет, президент Грузии больше не будет выступать перед парламентом с ежегодным отчетом.