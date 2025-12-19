https://sputnik-georgia.ru/20251219/popytka-podryva-suvereniteta-gruzii--papuashvili-o-zayavlenii-kallas-296264752.html

Попытка подрыва суверенитета Грузии – Папуашвили о заявлении Каллас

Попытка подрыва суверенитета Грузии – Папуашвили о заявлении Каллас

По словам Папуашвили, это не первый случай, когда от Каи Каллас звучат идеи, оторванные от реальности 19.12.2025

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас демонстрирует незрелость внешней политики ЕС и представляет собой попытку отмены суверенитета Грузии словами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Перед саммитом Евросовета в Брюсселе Каллас заявила, что ЕС поддерживает грузинский народ, но не нынешнее правительство страны. По ее словам, действия властей ведут Грузию в неправильном направлении и не приближают ее к членству в ЕС. Каллас подчеркнула, что пока руководство страны продолжает предпринимать ошибочные шаги, продвижение в процессе получения статуса страны-кандидата невозможно. По его мнению, для Каллас грузинский народ – это финансируемая ею агентура, и от имени воображаемого народа она пытается подорвать государственность Грузии. Он подчеркнул, что грузинское правительство легитимно избрано народом, и только народ имеет право выбирать власть. "Что значит словосочетание "я поддерживаю народ, но не правительство"? Чье это правительство? Это власть, избранная грузинским народом, это демократия. Человек, который так говорит, либо не понимает, что такое демократия, либо является сторонником политики отмены суверенитета других стран", – подчеркнул он. По словам Папуашвили, это не первый случай, когда от Каи Каллас звучат идеи, оторванные от реальности. "К сожалению, это вновь демонстрирует незрелость внешней политики ЕС на фоне существующих вызовов, с которыми сталкивается Европа. Именно это в Белом доме называют "эстонизацией" внешней политики ЕС, когда европейская дипломатия заменена импульсивным активизмом, который привел континент к катастрофе", – заявил он. По его мнению, именно такой подход Запада, в том числе в вопросах Украины, привел к кризисным последствиям, которых можно было бы избежать при ответственной и четкой политике. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

