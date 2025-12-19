https://sputnik-georgia.ru/20251219/putin-izyatie-rossiyskikh-aktivov-v-evrosoyuze--eto-dazhe-ne-krazha-a-grabezh-296266516.html
Путин: изъятие российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж
Путин: изъятие российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж
Президент РФ прокомментировал вопрос о попытках Евросоюза конфисковать российские активы 19.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Попытки изъятия российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж, заявил президент России Владимир Путин.Один из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Павел Зарубин, задавая вопрос, сказал, что российские активы "до конца пока не украли, но все пытаются". Президент его поправил, уточнив, что кража в данном случае – неподходящее определение.По мнению российского лидера, действия ЕС – это не просто удар по имиджу, а подрыв доверия к еврозоне.Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве назвали воровством.Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Путин: изъятие российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж
16:04 19.12.2025 (обновлено: 16:13 19.12.2025)
Президент РФ прокомментировал вопрос о попытках Евросоюза конфисковать российские активы
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Попытки изъятия российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж, заявил президент России Владимир Путин.
"Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж", – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Один из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Павел Зарубин, задавая вопрос, сказал, что российские активы "до конца пока не украли, но все пытаются". Президент его поправил, уточнив, что кража в данном случае – неподходящее определение.
По мнению российского лидера, действия ЕС – это не просто удар по имиджу, а подрыв доверия к еврозоне.
"Нефтедобывающие страны, хранящие там свои деньги, внимательно наблюдают за процессом", – заметил глава российского государства.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве назвали воровством.
Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.