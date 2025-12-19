https://sputnik-georgia.ru/20251219/putin-izyatie-rossiyskikh-aktivov-v-evrosoyuze--eto-dazhe-ne-krazha-a-grabezh-296266516.html

Путин: изъятие российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж

Путин: изъятие российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж

Sputnik Грузия

Президент РФ прокомментировал вопрос о попытках Евросоюза конфисковать российские активы 19.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-19T16:04+0400

2025-12-19T16:04+0400

2025-12-19T16:13+0400

в мире

россия

политика

украина

москва

брюссель

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296266346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde28b0bcf8a62e7c8b17b55f62d9bca.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Попытки изъятия российских активов в Евросоюзе – это даже не кража, а грабеж, заявил президент России Владимир Путин.Один из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Павел Зарубин, задавая вопрос, сказал, что российские активы "до конца пока не украли, но все пытаются". Президент его поправил, уточнив, что кража в данном случае – неподходящее определение.По мнению российского лидера, действия ЕС – это не просто удар по имиджу, а подрыв доверия к еврозоне.Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве назвали воровством.Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

москва

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, политика, украина, москва, брюссель, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины