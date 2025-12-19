https://sputnik-georgia.ru/20251219/putin-provedenie-novykh-svo-budet-zaviset-ot-uvazheniya-zapadom-rossii-296270220.html
Путин: проведение новых СВО будет зависеть от уважения Западом России
Путин: проведение новых СВО будет зависеть от уважения Западом России
Sputnik Грузия
Президент России перечислил ряд пунктов, от которых будет зависеть возможность новых военных спецопераций 19.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-19T17:26+0400
2025-12-19T17:26+0400
2025-12-19T18:20+0400
россия
политика
москва
владимир путин
нато
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296270046_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_7f28ae64301db8616f5e1fb296a3b0e7.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважительно относиться к России, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Он уточнил, что Запад должен соблюдать интересы России так же, как и РФ постоянно старалась соблюдать интересы Запада. По словам Путина, новых СВО не будет, если Запад прекратит "надувать" Россию, как получилось в вопросе с расширением НАТО."Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули", – сказал российский лидер.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО продолжает усиливать и модернизировать свои наступательные силы, в том числе разрабатываются и размещаются новые виды вооружения, включая те, что предназначены для космического пространства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296270046_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b33a861ba00188d6e80b0e11e1c2bb6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, москва, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, москва, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
Путин: проведение новых СВО будет зависеть от уважения Западом России
17:26 19.12.2025 (обновлено: 18:20 19.12.2025)
Президент России перечислил ряд пунктов, от которых будет зависеть возможность новых военных спецопераций
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважительно относиться к России, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
"Будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением", – ответил российский лидер на поступивший вопрос.
Он уточнил, что Запад должен соблюдать интересы России так же, как и РФ постоянно старалась соблюдать интересы Запада. По словам Путина, новых СВО не будет, если Запад прекратит "надувать" Россию, как получилось в вопросе с расширением НАТО.
"Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули", – сказал российский лидер.
В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО продолжает усиливать и модернизировать свои наступательные силы, в том числе разрабатываются и размещаются новые виды вооружения, включая те, что предназначены для космического пространства.