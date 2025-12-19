https://sputnik-georgia.ru/20251219/putin-provedenie-novykh-svo-budet-zaviset-ot-uvazheniya-zapadom-rossii-296270220.html

Путин: проведение новых СВО будет зависеть от уважения Западом России

Путин: проведение новых СВО будет зависеть от уважения Западом России

Президент России перечислил ряд пунктов, от которых будет зависеть возможность новых военных спецопераций 19.12.2025

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважительно относиться к России, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Он уточнил, что Запад должен соблюдать интересы России так же, как и РФ постоянно старалась соблюдать интересы Запада. По словам Путина, новых СВО не будет, если Запад прекратит "надувать" Россию, как получилось в вопросе с расширением НАТО."Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули", – сказал российский лидер.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО продолжает усиливать и модернизировать свои наступательные силы, в том числе разрабатываются и размещаются новые виды вооружения, включая те, что предназначены для космического пространства.

