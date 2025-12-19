https://sputnik-georgia.ru/20251219/putin-rossiya-gotova-zavershit-konflikt-na-ukraine-mirnymi-sredstvami-296265402.html

Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине мирными средствами

Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине мирными средствами

Президент России проводит большую пресс-конференцию и прямую линию, на которую поступило почти три миллиона обращений граждан 19.12.2025

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российская сторона готова и хочет завершить украинский конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, сделать это возможно только на основе тех принципов, которые он изложил в июне 2024-го. Кроме того, должны быть устранены первопричины кризиса.Вместе с тем, как заявил глава российского государства, власти Киева отказываются от завершения конфликта мирными путем."И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", – сказал он.По словам президента РФ, российская армия гарантированно достигнет успехов в зоне специальной военной операции до конца этого года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которую проводит в пятницу.Он отметил, что бойцы армии РФ либо полностью освободили от вооруженных формирований противника ключевые населенные пункты в зоне СВО либо взяли их под контроль на 50% и более.Так, город Димитров полностью окружен войсками РФ. Глава российского государства отметил, что территория этого стратегически важного населенного пункта на данный момент наполовину контролируется бойцами армии РФ.Президент отметил успешное и быстрое продвижение группировки "Восток", бойцы которой освобождают один населенный пункт за другим."Еще одна наша группировка, группировка "Восток", быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населенный пункт за другим", – сказал Путин.Он также подчеркнул, что недавно ему доложили о взятии Северска. Освобождение города дает возможность российским войскам для дальнейшего продвижения к Славянску.По словам российского президента, Славянск, Краматорск и Константиновка в настоящее время являются главными укрепрайонами Украины.При этом он подчеркнул, что город Константиновка в ДНР освобожден более чем наполовину. Российский президент выразил уверенность, что до конца года армия РФ возьмет этот населенный пункт под свой полный контроль."У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт", – сказал он.Также перед армией РФ после освобождения Купянска стоит задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения в западном направлении.Важным событием назвал Путин и взятие под контроль армией РФ города Красноармейска. При этом он отметил, что ВСУ предпринимают попытки отвоевать хотя бы часть этого населенного пункта, но делают это безуспешно и несут значительные потери в живой силе и технике."Предпринимаются (Украиной – Sputnik) попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска – безуспешно, противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", – подчеркнул Путин.Он выразил полную уверенность, что до конца текущего года Вооруженные силы РФ покажут новые успехи в зоне СВО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

