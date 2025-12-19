https://sputnik-georgia.ru/20251219/putin-rossiya-gotova-zavershit-konflikt-na-ukraine-mirnymi-sredstvami-296265402.html
Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине мирными средствами
Sputnik Грузия
Президент России проводит большую пресс-конференцию и прямую линию, на которую поступило почти три миллиона обращений граждан 19.12.2025
россия
в мире
политика
владимир путин
украина
киев
обострение ситуации вокруг украины
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российская сторона готова и хочет завершить украинский конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, сделать это возможно только на основе тех принципов, которые он изложил в июне 2024-го. Кроме того, должны быть устранены первопричины кризиса.Вместе с тем, как заявил глава российского государства, власти Киева отказываются от завершения конфликта мирными путем."И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", – сказал он.По словам президента РФ, российская армия гарантированно достигнет успехов в зоне специальной военной операции до конца этого года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которую проводит в пятницу.Он отметил, что бойцы армии РФ либо полностью освободили от вооруженных формирований противника ключевые населенные пункты в зоне СВО либо взяли их под контроль на 50% и более.Так, город Димитров полностью окружен войсками РФ. Глава российского государства отметил, что территория этого стратегически важного населенного пункта на данный момент наполовину контролируется бойцами армии РФ.Президент отметил успешное и быстрое продвижение группировки "Восток", бойцы которой освобождают один населенный пункт за другим."Еще одна наша группировка, группировка "Восток", быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населенный пункт за другим", – сказал Путин.Он также подчеркнул, что недавно ему доложили о взятии Северска. Освобождение города дает возможность российским войскам для дальнейшего продвижения к Славянску.По словам российского президента, Славянск, Краматорск и Константиновка в настоящее время являются главными укрепрайонами Украины.При этом он подчеркнул, что город Константиновка в ДНР освобожден более чем наполовину. Российский президент выразил уверенность, что до конца года армия РФ возьмет этот населенный пункт под свой полный контроль."У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт", – сказал он.Также перед армией РФ после освобождения Купянска стоит задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения в западном направлении.Важным событием назвал Путин и взятие под контроль армией РФ города Красноармейска. При этом он отметил, что ВСУ предпринимают попытки отвоевать хотя бы часть этого населенного пункта, но делают это безуспешно и несут значительные потери в живой силе и технике."Предпринимаются (Украиной – Sputnik) попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска – безуспешно, противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", – подчеркнул Путин.Он выразил полную уверенность, что до конца текущего года Вооруженные силы РФ покажут новые успехи в зоне СВО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
киев
Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине мирными средствами
14:24 19.12.2025 (обновлено: 14:41 19.12.2025)
Президент России проводит большую пресс-конференцию и прямую линию, на которую поступило почти три миллиона обращений граждан
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российская сторона готова и хочет завершить украинский конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами", – заявил глава российского государства в ходе прямой линии.
По словам Путина, сделать это возможно только на основе тех принципов, которые он изложил в июне 2024-го. Кроме того, должны быть устранены первопричины кризиса.
Вместе с тем, как заявил глава российского государства, власти Киева отказываются от завершения конфликта мирными путем.
"И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", – сказал он.
По словам президента РФ, российская армия гарантированно достигнет успехов в зоне специальной военной операции до конца этого года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которую проводит в пятницу.
"Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения", – сказал президент.
Он отметил, что бойцы армии РФ либо полностью освободили от вооруженных формирований противника ключевые населенные пункты в зоне СВО либо взяли их под контроль на 50% и более.
Так, город Димитров полностью окружен войсками РФ. Глава российского государства отметил, что территория этого стратегически важного населенного пункта на данный момент наполовину контролируется бойцами армии РФ.
"Город Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль", – сказал Путин.
Президент отметил успешное и быстрое продвижение группировки "Восток", бойцы которой освобождают один населенный пункт за другим.
"Еще одна наша группировка, группировка "Восток", быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населенный пункт за другим", – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что недавно ему доложили о взятии Северска. Освобождение города дает возможность российским войскам для дальнейшего продвижения к Славянску.
По словам российского президента, Славянск, Краматорск и Константиновка в настоящее время являются главными укрепрайонами Украины.
"Киевский режим тогда уже выстроил, десять лет строил практически, укрепрайон в агломерации Славинска или Славянска, Краматорск, Константиновка, вот это главные укрепрайоны", – отметил глава российского государства.
При этом он подчеркнул, что город Константиновка в ДНР освобожден более чем наполовину. Российский президент выразил уверенность, что до конца года армия РФ возьмет этот населенный пункт под свой полный контроль.
"У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт", – сказал он.
Также перед армией РФ после освобождения Купянска стоит задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения в западном направлении.
"Наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт – это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой", – сказал российский лидер.
Важным событием назвал Путин и взятие под контроль армией РФ города Красноармейска. При этом он отметил, что ВСУ предпринимают попытки отвоевать хотя бы часть этого населенного пункта, но делают это безуспешно и несут значительные потери в живой силе и технике.
"Предпринимаются (Украиной – Sputnik) попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска – безуспешно, противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", – подчеркнул Путин.
Он выразил полную уверенность, что до конца текущего года Вооруженные силы РФ покажут новые успехи в зоне СВО.