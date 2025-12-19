https://sputnik-georgia.ru/20251219/sudya-mus-iz-gruzii-popal-pod-sanktsii-ssha-296261380.html

Судья МУС из Грузии попал под санкции США

США и Израиль не являются участниками Римского статута и, следовательно, не признают юрисдикцию МУС 19.12.2025

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. США ввели санкции против двух судей Международного уголовного суда (МУС) за действия, направленные против Израиля, включая гражданина Грузии – бывшего министра юстиции Гочу Лорткипанидзе, а также гражданина Монголии Эрдэнэбалсурэна Дамдина, говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио. Как отметил Рубио, санкции введены в соответствии с указом №14203 президента США Дональда Трампа "О введении санкций против Международного уголовного суда". По словам госсекретаря, оба судьи "напрямую участвовали в действиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или преследованию граждан Израиля без согласия Израиля", в том числе голосовали вместе с большинством за решение МУС от 15 декабря об отклонении апелляции Израиля. "МУС продолжает осуществлять политизированные действия, направленные против Израиля, что создает опасный прецедент для всех государств. Мы не будем мириться со злоупотреблениями полномочиями со стороны МУС, которые нарушают суверенитет США и Израиля и неправомерно подчиняют граждан США и Израиля юрисдикции этого суда", – заявил Рубио.В Международном уголовном суде, комментируя решение США, заявили, что "эти санкции представляют собой явное посягательство на независимость беспристрастного судебного института, который действует в соответствии с мандатом, предоставленным ему государствами-участниками из разных регионов."Подобные меры против судей и прокуроров, избранных государствами-участниками, подрывают верховенство права. Когда судебным органам угрожают за обеспечение соблюдения закона, под угрозой оказывается и сам международный правовой порядок," – говорится в заявление МУС.Гоча Лорткипанидзе является первым гражданином Грузии, занявшим пост судьи Международного уголовного суда. Он был избран на эту должность 19 декабря 2020 года сроком на девять лет. С декабря 2020 года Лорткипанидзе занимал пост министра юстиции Грузии и вице-премьера. Ранее, в 2005-2009 годах, он был советником премьер-министра по вопросам международного права и внешней политики, а с 2013 года – заместителем министра юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

