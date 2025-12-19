https://sputnik-georgia.ru/20251219/trebovaniya-es-protivorechat-interesam-gruzii--deputat-otvetila-na-kritiku-evrokomissara-296263083.html

Требования ЕС противоречат интересам Грузии – депутат ответила на критику еврокомиссара

Требования ЕС противоречат интересам Грузии – депутат ответила на критику еврокомиссара

Грузинские власти объясняют разрыв отношений с ЕС недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и... 19.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Брюссель пытается вынудить власти Грузии выполнить требования, противоречащие интересам грузинского народа, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Перед саммитом Европейского совета в Брюсселе Каллас заявила, что Евросоюз поддерживает грузинский народ, но не нынешнее правительство страны. По ее словам, действия властей ведут Грузию в неправильном направлении и не приближают ее к членству в ЕС. Каллас подчеркнула, что пока руководство страны продолжает предпринимать ошибочные шаги, продвижение в процессе получения статуса страны-кандидата невозможно. По мнению депутата, введение прямых санкций против России создало бы серьезные риски для безопасности Грузии, спровоцировало рост напряженности и могло привести к военной эскалации. Она также отметила, что такие шаги негативно отразились бы на благосостоянии населения, особенно на фоне того, что сам Евросоюз продолжает торгово-экономические отношения с Россией в ряде сфер. Говоря о законе "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", Сепашвили подчеркнула, что его отмена означала бы разрешение ЛГБТ*-пропаганды. Что касается закона "О прозрачности иностранного влияния", Сепашвили заявила, что его отмены добиваются с целью допуска в страну непрозрачных финансовых потоков, которые, по ее мнению, могут быть использованы для дестабилизации ситуации и попыток насильственной смены власти. При этом она подчеркнула, что единственным легитимным способом смены власти в Грузии остаются выборы, на которых оппозиция не способна добиться успеха. "Все это от нас требуют, прикрываясь якобы благородными словами, однако реальность такова, каковы требования нынешней брюссельской бюрократии. Надеюсь, что вскоре эти люди больше не будут стоять во главе Евросоюза", — заявила Сепашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

