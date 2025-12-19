https://sputnik-georgia.ru/20251219/v-gorakh-gruzii-poyavitsya-novyy-zapovednik-296264603.html

В горах Грузии появится новый заповедник

В Грузии 14 государственных заповедников, 13 национальных парков, 24 отчужденные территории, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Новая охраняемая территория появится в горном регионе Грузии Сванети и будет расположена на территории 20 тысяч гектаров, говорится в сообщении Агентства защищенных территорий. Национальный парк Лентехи поможет сохранить уникальную экосистему, характерную для района, и защитит ландшафт. В Грузии на охраняемых территориях запрещены охота, рыбалка, а также вырубка деревьев. В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденные территории, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов. Первая защищенная территория – Лагодехский государственный заповедник, он был создан в Грузии в 1912 году. На сегодняшний день общая площадь защищенных территорий составляет более 600 тысяч гектаров. Приблизительно 75% защищенных территорий покрыты лесом.

