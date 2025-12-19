https://sputnik-georgia.ru/20251219/vladimir-putin-obschaetsya-s-grazhdanami-i-zhurnalistami-v-ramkakh-pryamoy-linii-v-moskve-296263592.html
Прямая трансляция: итоги года с Владимиром Путиным
Прямая трансляция: итоги года с Владимиром Путиным
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию Итогов года с Владимиром Путиным 19.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-19T13:00+0400
2025-12-19T13:00+0400
2025-12-19T13:08+0400
мультимедиа
видео
владимир путин
россия
москва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296263766_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_b7d81c00ec5af35a5018d983998cddfd.jpg
Глава российского государства традиционно в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы граждан и журналистов. В числе присутствующих на мероприятии — представители СМИ, включая представителей стран, которые не считаются дружественными России.За несколько часов до начала "Итогов года с Владимиром Путиным" количество поступивших вопросов превысило 2,5 миллиона. Вопросы принимаются до завершения трансляции.Впервые Прямая линия с президентом России прошла 24 декабря 2001 года, после чего мероприятие проводилось ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов. Трижды Прямая линия совмещалась с ежегодной большой пресс-конференцией – с 2023 года, тогда мероприятие получило название "Итоги года с Владимиром Путиным".
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296263766_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_580238345439b3c38aa392155055f4d2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, владимир путин, россия, москва, видео
мультимедиа, видео, владимир путин, россия, москва, видео
Прямая трансляция: итоги года с Владимиром Путиным
13:00 19.12.2025 (обновлено: 13:08 19.12.2025)
Смотрите в видео прямую трансляцию Итогов года с Владимиром Путиным
Глава российского государства традиционно в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы граждан и журналистов. В числе присутствующих на мероприятии — представители СМИ, включая представителей стран, которые не считаются дружественными России.
За несколько часов до начала "Итогов года с Владимиром Путиным" количество поступивших вопросов превысило 2,5 миллиона. Вопросы принимаются до завершения трансляции.
Впервые Прямая линия с президентом России прошла 24 декабря 2001 года, после чего мероприятие проводилось ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов. Трижды Прямая линия совмещалась с ежегодной большой пресс-конференцией – с 2023 года, тогда мероприятие получило название "Итоги года с Владимиром Путиным".