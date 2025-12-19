https://sputnik-georgia.ru/20251219/vladimir-putin-obschaetsya-s-grazhdanami-i-zhurnalistami-v-ramkakh-pryamoy-linii-v-moskve-296263592.html

Прямая трансляция: итоги года с Владимиром Путиным

Прямая трансляция: итоги года с Владимиром Путиным

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию Итогов года с Владимиром Путиным 19.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-19T13:00+0400

2025-12-19T13:00+0400

2025-12-19T13:08+0400

мультимедиа

видео

владимир путин

россия

москва

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296263766_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_b7d81c00ec5af35a5018d983998cddfd.jpg

Глава российского государства традиционно в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы граждан и журналистов. В числе присутствующих на мероприятии — представители СМИ, включая представителей стран, которые не считаются дружественными России.За несколько часов до начала "Итогов года с Владимиром Путиным" количество поступивших вопросов превысило 2,5 миллиона. Вопросы принимаются до завершения трансляции.Впервые Прямая линия с президентом России прошла 24 декабря 2001 года, после чего мероприятие проводилось ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов. Трижды Прямая линия совмещалась с ежегодной большой пресс-конференцией – с 2023 года, тогда мероприятие получило название "Итоги года с Владимиром Путиным".

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, владимир путин, россия, москва, видео