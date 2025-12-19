Закрытые двери НАТО не вызывают удивления – президент Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251219/zakrytye-dveri-nato-ne-vyzyvayut-udivleniya--prezident-gruzii-296270851.html

По заявлению президента Грузии, одно дело, что заявляют публично, и другое – что требуют кулуарно 19.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В заявлениях экс-премьера Великобритании по поводу североатлантической интеграции нет ничего удивительного, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2016 по 2022 год присутствовал на всех важных встречах НАТО, и никогда не было даже минимального шанса на вступление Украины в НАТО. По заявлению президента Грузии, одно дело, что заявляют публично, и другое – что требуют кулуарно. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

