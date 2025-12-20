https://sputnik-georgia.ru/20251220/amnistiya-dlya-taksistov-v-deystvii-podrobnosti-296275681.html

Амнистия для таксистов в действии: подробности

Неуплаченная таксистами сумма к 1 ноября 2025 года составила примерно 9 миллионов лари, что включает в себя как штрафы за работу без лицензии, так и... 20.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Власти Грузии приняли решение освободить от уплаты штрафов и пеней водителей такси, нарушивших правила лицензии или перевозящих пассажиров без лицензии. Владельцы лицензий на работу такси категории "А" в Тбилиси должны были активировать их в период до 1 апреля 2024 года, и стоимость активации лицензии составляла единоразово 100 лари (для гибридов – 50 лари) для конкретного автомобиля, либо 3 лари в сутки за лицензию у водителя. За езду без активированной лицензии также полагается штраф Неуплаченная таксистами сумма к 1 ноября 2025 года составила примерно 9 миллионов лари, что включает в себя как штрафы за работу без лицензии, так и неоплаченные лицензии. Причиной объявления амнистии названы недостаточная информированность водителей такси при введении правил и высокие суммы. Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

