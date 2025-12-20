https://sputnik-georgia.ru/20251220/byudzhet-adzharii-na-2026-god-na-chto-potratyat-milliard-lari-296279206.html

Бюджет Аджарии на 2026 год: на что потратят миллиард лари?

Бюджет Аджарии на 2026 год: на что потратят миллиард лари?

Только на рекламу и развитие региона власти намерены потратить более 21 миллиона лари 20.12.2025

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2026 году составит 1 миллиард лари. Поступления бюджета Аджарии прогнозируются на уровне 971,8 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 1 миллиарда лари. При этом доходы бюджета автономии в 2026 году составят 816,8 миллиона лари, из которых 800 миллионов лари – налоговые поступления. Основным приоритетом для автономной республики станет туризм. Только на рекламу и развитие региона власти намерены потратить 21,2 миллиона лари. При этом на развитие туристических продуктов – 8,6 миллионов лари, туристический маркетинг на местном и международном рынке – 9,3 миллиона лари. Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2026 году будет потрачено 73 миллиона лари, а вот на охрану окружающей среды уйдет около 6,7 миллиона лари. Еще 144 миллиона получат районы, входящие в автономию. На здравоохранение и социальную защиту потратят 87 миллионов лари, откуда основная часть пойдет на медицинскую помощь населению и социальные выплаты. На образование власти автономии планируют потратить 52,2 миллиона лари, откуда 13,1 миллиона пойдет на финансирование школ, а 16,2 миллиона – на финансирование высших учебных заведений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

