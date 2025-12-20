https://sputnik-georgia.ru/20251220/glava-mid-egipta-rossiya-i-afrikanskie-strany-protiv-navyazyvaniya-chuzhoy-povestki-dnya-296301105.html

Глава МИД Египта: Россия и африканские страны против навязывания чужой повестки дня

Тбилиси, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что на министерской встрече в Каире Россия и африканские страны выразили позицию против навязывания другими сторонами своих интересов африканскому континенту, сообщает РИА Новости."У нас было много точек соприкосновения во время встречи, особенно в том, что касается важности уважения международного права, возвращения к закрепленным в ООН нормам, неиспользования силы, невмешательства в дела других стран и не нарушения их суверенитета", - отметил министр. Он назвал министерскую конференцию "Россия-Африка" "успешной". "Было взаимопонимание с двух сторон, и было согласие в необходимости учитывать общественное мнение в африканских странах, их повестку дня и не навязывать им какие-либо позиции извне", - добавил Абдель Аты. Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

