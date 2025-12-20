Грузия может потерять безвизовый режим – аргументы Еврокомиссии

https://sputnik-georgia.ru/20251220/gruziya-mozhet-poteryat-bezvizovyy-rezhim--argumenty-evrokomissii-296276563.html

20.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Еврокомиссия намерена рассмотреть вопрос приостановления безвизового режима для Грузии – из-за нарушений страной принципов демократии и невыполнения требований ЕС.С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.В частности, согласно документу, на первом этапе приостановление действия виз может быть направлено на владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которые несут основную ответственность за непринятие мер по выполнению рекомендаций Комиссии. На втором этапе, по данным комиссии, приостановление может быть распространено на все население, если проблемы не будут решены грузинскими властями. Аргументы ЕС Главной претензией Евросоюза к Грузии является то, что она продолжает проводить визовую политику, существенно отличающуюся от законодательства ЕС. Речь идет о разрешении въезда гражданам 17 стран, для которых требуется виза как в ЕС, так и в Грузии исключительно на основании визы или вида на жительство, выданного одной из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива. Еврокомиссия требует немедленно прекратить эту практику. Кроме того, по мнению комиссии, значительный приток в Грузию граждан из Индии и, в меньшей степени, из других стран Азии и Ближнего Востока, вызывает опасения по поводу потенциальной нелегальной миграции в ЕС, будь то по суше или по морю. В то же время комиссия отмечает, что число просителей убежища из Грузии хоть и снизилось в 2024 году, оно тем не менее остается на высоком уровне. Также опасения у ЕС вызывает и массовая миграция граждан России в Грузию после начала конфликта в Украине. Кроме того, ЕС обеспокоен тем, что граждане России в Грузии могут использовать упрощенные процедуры натурализации для получения гражданства. Между тем ЕС отмечает положительную практику в вопросе информационных кампаний Грузии по повышению осведомленности общественности о правах и обязанностях, связанных с безвизовым режимом поездки в ЕС. Инициативы Грузии являются эффективными и должны распространиться на других партнеров, отмечает Еврокомиссия. В то же время в документе указано, что Грузия не только не смогла адекватно выполнить рекомендации по борьбе с коррупцией, но и отступила назад, отменив некоторые ранее проведенные реформы в этой области. Политические аргументы Еврокомиссия отмечает, что соблюдение основных прав является одним из ключевых критериев, согласованных Грузией в ходе диалога о либерализации визового режима. Комиссия установила, что обе инициативы нарушают основные права и свободы, в частности, свободу ассоциации, собраний и выражения мнений, а также право на неприкосновенность частной жизни, поскольку первая может быть использована против гражданского общества и для подавления оппозиционных партий, а вторая – налагает дискриминационные ограничения на образование, публичные дебаты и собрания в нарушение принципа недискриминации. Еврокомиссия отмечает, что Грузия, несмотря на рекомендацию отменить вышеуказанные законы, не выполнила ее и "еще больше ухудшила ситуацию в ключевых областях управления и основных прав". "Законодательные поправки, включая Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) и изменения в Закон о грантах, Органический закон о политических объединениях граждан, Кодекс об административных правонарушениях и Закон о телерадиовещании, в совокупности ограничили гражданское пространство и голоса несогласных, в том числе протестующих, представителей оппозиции, организаций гражданского общества и независимых СМИ" , – говорится в документе. Таким образом, по заключению комиссии, Грузия нарушила многочисленные обязательства, взятые на себя в ходе диалога о либерализации визового режима и отступила в 2024-2025 годах, в том числе в отношении защиты основных прав и свобод. "Вместо принятия мер по исправлению положения грузинские власти открыто защищали эти меры, ссылаясь на национальный суверенитет и игнорируя обязательства, взятые в ходе диалога о либерализации визового режима. Поэтому комиссия приходит к выводу, что Грузия значительно отступила от ключевых критериев управления и верховенства закона, которые легли в основу предоставления безвизового режима", – говорится в документе. Безвиз для Грузии Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

