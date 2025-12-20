Грузия
Какая погода ожидает жителей Грузии 20 декабря – прогноз по городам
Декабрь пока ясный и солнечный, так что наслаждайтесь хорошей погодой
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 20 декабря ожидается преимущественно солнечная погода, сообщают синоптики. Прогноз погоды по городам:
Декабрь пока ясный и солнечный, так что наслаждайтесь хорошей погодой
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 20 декабря ожидается преимущественно солнечная погода, сообщают синоптики.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +13, солнечно
Местиа +6, солнечно
Поти +12, солнечно
Батуми +13, солнечно
Озургети +13, солнечно
Кутаиси +13, солнечно
Амбролаури +9, солнечно
Ахалцихе +7, солнечно
Боржоми +6, солнечно
Бакуриани +4, солнечно
Гори +9, солнечно
Степанцминда +5, преимущественно солнечно
Гудаури +1, преимущественно солнечно
Телави +8, преимущественно солнечно
Рустави +9, солнечно
Тбилиси +10, солнечно.
