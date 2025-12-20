https://sputnik-georgia.ru/20251220/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-20-dekabrya--prognoz-po-gorodam-296276127.html
Какая погода ожидает жителей Грузии 20 декабря – прогноз по городам
Какая погода ожидает жителей Грузии 20 декабря – прогноз по городам
Декабрь пока ясный и солнечный, так что наслаждайтесь хорошей погодой
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 20 декабря ожидается преимущественно солнечная погода, сообщают синоптики. Прогноз погоды по городам:
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 20 декабря ожидается преимущественно солнечная погода, сообщают синоптики.
Прогноз погоды по городам:
Степанцминда +5, преимущественно солнечно
Гудаури +1, преимущественно солнечно
Телави +8, преимущественно солнечно