https://sputnik-georgia.ru/20251220/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-dekabrya-2025-296271568.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 20 декабря 2025

По православному церковному календарю 20 декабря отмечают день памяти cвятых Амвросия, Афинодора, Павла и других 20.12.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Амвросий МедиоланскийПо церковному календарю 20 декабря поминают святителя Амвросия, епископа Медиоланского – одного из величайших богословов и отцов Церкви.Родился будущий cвятой в богатой и знатной римской семье в северной Италии в 340 году. Получив прекрасное юридическое образование, он стал правителем провинций Эмилии и Лигурии в 370-м. Как-то, когда в главном городе Лигурии Медиолане (ныне Милан) православные и ариане спорили на выборах епископа, в храм вошел Амвросий для установления порядка.В это время кто-то детским голосом произнес: "Амвросий – епископ". Император Валентин и народ увидели в этом Божий знак, но Амвросий, готовящийся тогда в числе других оглашенных к крещению, отказывался и даже скрылся из города.Вынужденный согласиться на единодушное избрание, он принял крещение и прошел в течение восьми дней все церковные степени. Его посвятили в епископы в 374 году. Раздав свое имущество бедным, Амвросий стал усердно изучать Священное Писание и творения отцов восточной церкви. И только после этого приступил к епископской деятельности.Святитель в память победы над арианством, против которого он мужественно боролся, составил гимн "Тебе Бога хвалим". Его по сей день поют на благодарственных богослужениях.По настоянию святого, из императорского титула вычеркнули языческое звание верховного священника, казенного содержания лишили жрецов и идольские капища, погасили священный огонь весталок и вынесли из сената статую Победы.Последние годы жизни святитель провел спокойно, в постоянной молитве. Он скончался в 397-м.Афинодор МесопотамскийПо церковному календарю 20 декабря поминают мученика Афинодора Месопотамского, пострадавшего за веру в начале IV века.Родом будущий святой, который иноческую жизнь вел с юных лет, был из Месопотамии Сирской. Преподобного схватили по доносу и осудили на жестокие пытки. В ходе мучений святого произошли чудеса, обратившие многих язычников в истинную веру.Во время казни палач, поднявший меч, упал, и рука его отделилась от плеча, а мученик умер с молитвой на устах. Произошло это в 304 году.Павел ПослушливыйПо церковному календарю 20 декабря поминают преподобного Павла Послушливого (Повинника).Время жизни преподобного неизвестно. В кратком житии говорится, что родился Павел в состоятельной семье. Достигнув совершеннолетия, он оставил мирскую жизнь. За полное отречение от собственной воли и глубокое смирение его прозвали "Послушливый".Часть братии относилась к преподобному как к богоносному подвижнику, а некоторые принимали святого с недоверием. Монахам по молитвам в особом видении было показано, что их брат – истинный подвижник. Во сне все они оказались в раю, где беседовали с блаженным Павлом, позволившим им унести по цветку или ветке с собой на память. Проснувшись, они обнаружили у себя в руках цветы и ветки из рая.После этого преподобный Павел отправился в Иерусалим, затем на Кипр. Он скончался на горе Паригори, ведя уединенную жизнь.ИмениныПо церковному календарю 20 декабря именины отмечают Антон, Василий, Гурий, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Лев, Никифор, Нил, Петр, Павел и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

