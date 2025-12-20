https://sputnik-georgia.ru/20251220/kurs-lari-dollar-296274512.html
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару 20.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-20T09:48+0400
2025-12-20T09:48+0400
2025-12-20T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/09/287240503_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_efbdd2af35e837841403837c125e5781.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 декабря в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/09/287240503_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e25cba1fb3db232f90f1372682e8e6b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 декабря в размере 2,6984 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.