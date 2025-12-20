https://sputnik-georgia.ru/20251220/mvd-gruzii-prodolzhaet-borbu-s-narkoprestupnostyu-296277063.html

МВД Грузии продолжает борьбу с наркопреступностью

20.12.2025

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Полиция по обвинению в приобретении наркотических средств и оружия задержала двух иностранцев и гражданина Грузии, говорится в сообщении МВД страны. По данным ведомства, в совокупности у задержанных было обнаружено 380 граммов наркотического средства альфа-ПВП и 120 граммов марихуаны. Также полиция обнаружила материалы для расфасовки наркотиков, оружие и патроны. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

