МВД Грузии продолжает борьбу с наркопреступностью
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 20.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Полиция по обвинению в приобретении наркотических средств и оружия задержала двух иностранцев и гражданина Грузии, говорится в сообщении МВД страны. По данным ведомства, в совокупности у задержанных было обнаружено 380 граммов наркотического средства альфа-ПВП и 120 граммов марихуаны. Также полиция обнаружила материалы для расфасовки наркотиков, оружие и патроны. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
МВД Грузии продолжает борьбу с наркопреступностью
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Полиция по обвинению в приобретении наркотических средств и оружия задержала двух иностранцев и гражданина Грузии, говорится в сообщении МВД страны.
По данным ведомства, в совокупности у задержанных было обнаружено 380 граммов наркотического средства альфа-ПВП и 120 граммов марихуаны. Также полиция обнаружила материалы для расфасовки наркотиков, оружие и патроны.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.