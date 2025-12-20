https://sputnik-georgia.ru/20251220/mvd-gruzii-razreshilo-protestovat-v-tbilisi-na-prazdniki-no-bez-shestviy-296283317.html

МВД Грузии разрешило протестовать в Тбилиси на праздники, но без шествий

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии разрешило протесты в период с 21 декабря по 9 января, однако ограничило демонстрантов в передвижениях. Согласно документу, обнародованному на сайте МВД, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом, но не должны мешать движению пешеходов и машин. Кроме того, они должны обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и не мешать нормальному функционированию государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Акции будут проходить ежедневно, с 19:00 до 24:00.Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

