Названо новогоднее блюдо, которое замедляет действие алкоголя

Названо новогоднее блюдо, которое замедляет действие алкоголя

20.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Холодец может помочь организму медленнее усваивать алкоголь, рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова. По словам специалиста, это блюдо богато животными жирами и белком, благодаря чему алкоголь всасывается не так быстро. Именно поэтому холодец может быть полезным дополнением к праздничному столу при употреблении спиртного. "Если сочетать алкоголь с холодцом, он действительно может помочь", – приводит слова Денисовой РИА Новости. При этом врач подчеркивает, что даже полезные блюда стоит есть в меру. По ее рекомендации, для насыщения взрослому человеку достаточно около 150 граммов холодца. В свою очередь нутрициолог Марина Заяц советует в новогоднюю ночь избегать крепкого алкоголя, а также сладких ликеров и коктейлей, которые чаще вызывают плохое самочувствие. Оптимальным выбором, по мнению специалиста, станет бокал сухого шампанского, сухого красного либо белого вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

