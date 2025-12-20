https://sputnik-georgia.ru/20251220/nazvano-novogodnee-blyudo-kotoroe-zamedlyaet-deystvie-alkogolya-296277268.html
Названо новогоднее блюдо, которое замедляет действие алкоголя
Названо новогоднее блюдо, которое замедляет действие алкоголя
Sputnik Грузия
Именно поэтому это кушанье может быть полезным дополнением к праздничному столу при употреблении спиртного 20.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-20T16:17+0400
2025-12-20T16:17+0400
2025-12-20T16:17+0400
новый год
в мире
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/86/248218699_111:0:3752:2048_1920x0_80_0_0_d0cf0133fbd542bb149f00d1bee2f14f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Холодец может помочь организму медленнее усваивать алкоголь, рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова. По словам специалиста, это блюдо богато животными жирами и белком, благодаря чему алкоголь всасывается не так быстро. Именно поэтому холодец может быть полезным дополнением к праздничному столу при употреблении спиртного. "Если сочетать алкоголь с холодцом, он действительно может помочь", – приводит слова Денисовой РИА Новости. При этом врач подчеркивает, что даже полезные блюда стоит есть в меру. По ее рекомендации, для насыщения взрослому человеку достаточно около 150 граммов холодца. В свою очередь нутрициолог Марина Заяц советует в новогоднюю ночь избегать крепкого алкоголя, а также сладких ликеров и коктейлей, которые чаще вызывают плохое самочувствие. Оптимальным выбором, по мнению специалиста, станет бокал сухого шампанского, сухого красного либо белого вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/86/248218699_726:0:3457:2048_1920x0_80_0_0_4b4042f64334cfca2d568d8dc23fc5d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новый год, в мире, новости, общество
новый год, в мире, новости, общество
Названо новогоднее блюдо, которое замедляет действие алкоголя
Именно поэтому это кушанье может быть полезным дополнением к праздничному столу при употреблении спиртного
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Холодец может помочь организму медленнее усваивать алкоголь, рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.
По словам специалиста, это блюдо богато животными жирами и белком, благодаря чему алкоголь всасывается не так быстро. Именно поэтому холодец может быть полезным дополнением к праздничному столу при употреблении спиртного.
"Если сочетать алкоголь с холодцом, он действительно может помочь", – приводит слова Денисовой РИА Новости
.
При этом врач подчеркивает, что даже полезные блюда стоит есть в меру. По ее рекомендации, для насыщения взрослому человеку достаточно около 150 граммов холодца.
В свою очередь нутрициолог Марина Заяц советует в новогоднюю ночь избегать крепкого алкоголя, а также сладких ликеров и коктейлей, которые чаще вызывают плохое самочувствие.
Оптимальным выбором, по мнению специалиста, станет бокал сухого шампанского, сухого красного либо белого вина.