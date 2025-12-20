Объездную дорогу Тбилиси полностью обновят – глава Мининфраструктуры Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251220/obezdnuyu-dorogu-tbilisi-polnostyu-obnovyat--glava-mininfrastruktury-gruzii-296278824.html

Объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета и через тоннели соединяться с районами Тбилисского моря 20.12.2025

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Строительство объездной дороги Тбилиси начнется в 2026 году, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика. По его словам, строительство дороги положительно скажется на пропускной способности восточно-западного коридора и на самом Тбилиси. "У этой объездной дороги будет много подключений к городу, что поможет, например, жителям Варкетили или Самгори гораздо легче передвигаться в направлении Глдани и покрывать расстояние, к примеру, до Надзаладеви за гораздо меньшее время", – отметил Сохадзе. Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета и через тоннели соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала и Глдани и через пригород Тбилиси Лило идти в сторону Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

