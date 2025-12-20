https://sputnik-georgia.ru/20251220/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-296274722.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года 20.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2025 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,6 миллиарда долларов, что на 9,3% больше данных за январь-ноябрь 2024 года. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,9 миллиарда долларов, что на 8,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-ноябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 62%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 59,8%, нефти и нефтепродуктов – на 48,5%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,1%, легковых авто – на 18,2%, азотных удобрений – на 14%, а также минеральных вод – на 4,9%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 34,7%, натуральных виноградных вин – на 6,7%, а также спиртных напитков – на 5,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 215,5%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 35,6%, легковых авто – на 11,8%, лекарств в упаковках – на 7,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 3,6%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 43,9%, грузовых авто – на 28,6%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 1,5%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 2,8 миллиарда долларов, что составляет 12,1% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Болгария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

