Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
09:01 20.12.2025 (обновлено: 09:49 20.12.2025)
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2025 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,6 миллиарда долларов, что на 9,3% больше данных за январь-ноябрь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост,%
Экспорт
6 618,1
10,1
Импорт
16 600,0
9,3
Всего
23 218,1
9,5
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,9 миллиарда долларов, что на 8,7% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-ноябре 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 621,9
18,2
Медные руды и концентраты
339,6
59,8
Спиртные напитки
256,4
-5,2
Вино
244,9
-6,7
Ферросплавы
206,7
-34,7
В январе-ноябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 62%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 59,8%, нефти и нефтепродуктов – на 48,5%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,1%, легковых авто – на 18,2%, азотных удобрений – на 14%, а также минеральных вод – на 4,9%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 34,7%, натуральных виноградных вин – на 6,7%, а также спиртных напитков – на 5,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-ноябре 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
3 538,6
11,8
Нефтепродукты
1 228,7
3,6
Лекарства
605,3
7,8
Картины
481,5
140 215,5
Газ
363,9
1,5
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 215,5%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 35,6%, легковых авто – на 11,8%, лекарств в упаковках – на 7,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 3,6%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 43,9%, грузовых авто – на 28,6%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 1,5%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 2,8 миллиарда долларов, что составляет 12,1% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 798,4
-5,1
США
2 590,5
28,9
Россия
2 388,5
5,4
Китай
2 079,3
17,6
Кыргызстан
1 403,7
19,9
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Болгария.