Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2025 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,6 миллиарда долларов, что на 9,3% больше данных за январь-ноябрь 2024 года. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,9 миллиарда долларов, что на 8,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-ноябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 62%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 59,8%, нефти и нефтепродуктов – на 48,5%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,1%, легковых авто – на 18,2%, азотных удобрений – на 14%, а также минеральных вод – на 4,9%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 34,7%, натуральных виноградных вин – на 6,7%, а также спиртных напитков – на 5,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 215,5%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 35,6%, легковых авто – на 11,8%, лекарств в упаковках – на 7,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 3,6%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 43,9%, грузовых авто – на 28,6%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 1,5%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 2,8 миллиарда долларов, что составляет 12,1% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Болгария.
Новости
09:01 20.12.2025 (обновлено: 09:49 20.12.2025)
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2025 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,6 миллиарда долларов, что на 9,3% больше данных за январь-ноябрь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост,%

Экспорт

6 618,1

10,1

Импорт

16 600,0

9,3

Всего

23 218,1

9,5

Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с данными за 11 месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,9 миллиарда долларов, что на 8,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-ноябре 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 621,9

18,2

Медные руды и концентраты

339,6

59,8

Спиртные напитки

256,4

-5,2

Вино

244,9

-6,7

Ферросплавы

206,7

-34,7

В январе-ноябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 62%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 59,8%, нефти и нефтепродуктов – на 48,5%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,1%, легковых авто – на 18,2%, азотных удобрений – на 14%, а также минеральных вод – на 4,9%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 34,7%, натуральных виноградных вин – на 6,7%, а также спиртных напитков – на 5,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-ноябре 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

3 538,6

11,8

Нефтепродукты

1 228,7

3,6

Лекарства

605,3

7,8

Картины

481,5

140 215,5

Газ

363,9

1,5

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 215,5%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 35,6%, легковых авто – на 11,8%, лекарств в упаковках – на 7,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 3,6%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 43,9%, грузовых авто – на 28,6%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 1,5%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 2,8 миллиарда долларов, что составляет 12,1% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2025 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 798,4

-5,1

США

2 590,5

28,9

Россия

2 388,5

5,4

Китай

2 079,3

17,6

Кыргызстан

1 403,7

19,9

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Болгария.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
