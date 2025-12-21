https://sputnik-georgia.ru/20251221/bednost-v-gruzii-poshla-na-spad-chto-pokazyvaet-statistika---video-296290194.html

Бедность в Грузии пошла на спад: что показывает статистика – видео

Бедность в Грузии пошла на спад: что показывает статистика – видео

Уровень абсолютной бедности в Грузии заметно снизился в последнее время. По данным за 2024 год, он составил 9,4%, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году

Показатели абсолютной бедности рассчитываются исходя из стоимости прожиточного минимума, а международный уровень бедности рассчитывается исходя из порога в $2,15 в день. В Грузии уровень бедности заметно выше в сельской местности (11,9%), чем в городах (7,8%), а также среди молодежи до 18 лет – тут он составляет 12,1%, что намного выше более низкого уровня среди пожилых людей (65+ лет – 6,7%). Показатель бедности среди тех жителей Грузии, которым от 18 до 64 лет, – 9,3%. Хотя бедность сильнее выражена в сельской местности и среди детей, снижение происходит во всех группах. Эксперты отмечают положительную динамику после 2012 года, когда власти страны стали активнее бороться с этим явлением.

