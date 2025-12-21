https://sputnik-georgia.ru/20251221/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii--zaderzhany-shest-chelovek-296290475.html
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны шесть человек
Sputnik Грузия
Возраст задержанных от 20 до 40 лет, среди них есть ранее судимые 21.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Шида-Картли задержали шесть человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. Возраст задержанных – от 20 до 40 лет, среди них есть ранее судимые. В ходе обысков личных вещей, транспортных средств, жилых домов задержанных правоохранители изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе пистолеты, обоймы и патроны. Расследование ведется по статьям 236 и 237 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
