Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны шесть человек

Возраст задержанных от 20 до 40 лет, среди них есть ранее судимые 21.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Шида-Картли задержали шесть человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. Возраст задержанных – от 20 до 40 лет, среди них есть ранее судимые. В ходе обысков личных вещей, транспортных средств, жилых домов задержанных правоохранители изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе пистолеты, обоймы и патроны. Расследование ведется по статьям 236 и 237 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

