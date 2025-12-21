https://sputnik-georgia.ru/20251221/deputat-raskritikoval-dokument-evrokomissii-ukazav-na-dvoynye-standarty-296292455.html

Депутат раскритиковал документ Еврокомиссии, указав на двойные стандарты

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Цель документа Европейской комиссии по расширению заключалась в его использовании в политических целях для оправдания собственных двойных стандартов по отношению к различным странам, особенно к Грузии, заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. В правящей партии "Грузинская мечта" отметили, что Совет Европейского союза исключил статьи о коррупции и правах человека из документа по расширению ЕС в отношении Украины и Молдовы. Как отметил депутат, главная цель документа – использовать его для политического шантажа других стран, а не изучения объективных и фактических обстоятельств. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

