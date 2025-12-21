Грузия
Главная новогодняя елка Аджарии торжественно зажглась в Батуми
Главная новогодняя елка Аджарии торжественно зажглась в Батуми
Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а торжественные мероприятия завершатся 7 января рождественским концертом
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Торжественная церемония зажжения главной новогодней елки Батуми состоялась на площади Европы. Главную городскую елку зажег мэр Батуми Георгий Цинцадзе вместе с детьми. Также на площади Европы открылась "Новогодняя деревня", украшенная праздничными декорациями и инсталляциями, где представлена продукция местных предпринимателей. Организаторы запланировали разнообразные развлекательные мероприятия для детей, театральные представления и концерты с участием местных, а также приглашенных артистов. По информации мэрии города, Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а торжественные мероприятия завершатся 7 января рождественским концертом. Новогодние мероприятия также проводятся в других муниципалитетах Аджарии: в Хуло и Шуахеви состоялась торжественная церемония зажжения главной елки. Тем временем в Кеда, Хелвачаури и Кобулети церемония зажжения елки состоится 22 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:06 21.12.2025 (обновлено: 10:21 21.12.2025)
Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а торжественные мероприятия завершатся 7 января рождественским концертом
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Торжественная церемония зажжения главной новогодней елки Батуми состоялась на площади Европы.
Главную городскую елку зажег мэр Батуми Георгий Цинцадзе вместе с детьми.
Также на площади Европы открылась "Новогодняя деревня", украшенная праздничными декорациями и инсталляциями, где представлена продукция местных предпринимателей. Организаторы запланировали разнообразные развлекательные мероприятия для детей, театральные представления и концерты с участием местных, а также приглашенных артистов.
По информации мэрии города, Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а торжественные мероприятия завершатся 7 января рождественским концертом.
Новогодние мероприятия также проводятся в других муниципалитетах Аджарии: в Хуло и Шуахеви состоялась торжественная церемония зажжения главной елки. Тем временем в Кеда, Хелвачаури и Кобулети церемония зажжения елки состоится 22 декабря.
