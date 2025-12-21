Главная новогодняя елка Аджарии торжественно зажглась в Батуми
10:06 21.12.2025 (обновлено: 10:21 21.12.2025)
© Batumi City HallПредновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
© Batumi City Hall
Подписаться
Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а торжественные мероприятия завершатся 7 января рождественским концертом
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Торжественная церемония зажжения главной новогодней елки Батуми состоялась на площади Европы.
Главную городскую елку зажег мэр Батуми Георгий Цинцадзе вместе с детьми.
© Batumi City HallПредновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
Предновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
© Batumi City Hall
Также на площади Европы открылась "Новогодняя деревня", украшенная праздничными декорациями и инсталляциями, где представлена продукция местных предпринимателей. Организаторы запланировали разнообразные развлекательные мероприятия для детей, театральные представления и концерты с участием местных, а также приглашенных артистов.
© Batumi City HallПредновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
Предновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
© Batumi City Hall
По информации мэрии города, Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а торжественные мероприятия завершатся 7 января рождественским концертом.
© Batumi City HallПредновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
Предновогодний Батуми: иллюминация, елка и "Новогодняя деревня" 2026
© Batumi City Hall
Новогодние мероприятия также проводятся в других муниципалитетах Аджарии: в Хуло и Шуахеви состоялась торжественная церемония зажжения главной елки. Тем временем в Кеда, Хелвачаури и Кобулети церемония зажжения елки состоится 22 декабря.