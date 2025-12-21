Гостей и жителей Тбилиси ждут бесплатные концерты в "Новогодней деревне"

https://sputnik-georgia.ru/20251221/gostey-i-zhiteley-tbilisi-zhdut-besplatnye-kontserty-v-novogodney-derevne-296281695.html

21.12.2025

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Гости и жители Тбилиси смогут бесплатно ознакомиться с творчеством известных в Грузии музыкальных коллективов – концерты пройдут в праздничные дни в "Новогодней деревне" на площади Первой Республики. Выступления будут начинаться ежедневно в 20:00 вплоть до 7 января включительно. Завершатся мероприятия большим концертом под названием "Ожидание Рождества". Кроме того, 2 и 6 января запланированы большие концерты исполнителей грузинской эстрады, а в другие дни перед публикой предстанут группы "Кучис бичеби", "Форте", "Микстура", "Очос кохи" и "Квеври".Гости также могут насладиться и народной музыкой, посетив выступления коллективов "Шавнабада" и "Алило", и джазом на концерте бэнда Давида Илуридзе и других.Днем же, в 13:00, перед юными слушателями предстанут различные детские студии, в том числе популярная в студия "Басти Бубу" и жираф Жозе – персонаж самого известного образовательного детского грузинского шоу на YouТubе. Помимо концертов, в "Новогодней деревне" можно также покататься на коньках и аттракционах, посетить рождественскую ярмарку и домик Санты, попробовать уличную еду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

