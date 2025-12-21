https://sputnik-georgia.ru/20251221/ilon-mask-stal-pervym-v-istorii-chelovekom-s-sostoyaniem-vyshe-700-mlrd---forbes-296284093.html

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше $700 млрд – Forbes

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше $700 млрд – Forbes

21.12.2025

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. Как отмечает издание, состояние Маска выросло после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в 139 миллиардов долларов.Ранее Forbes назвал Маска первым человеком, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов после того, как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого компания была оценена в 800 миллиардов долларов. Еще в марте 2020 года состояние Маска оценивалось в 24,6 миллиарда долларов. Затем, в январе 2021 года, он стал самым богатым человеком на планете, в том же году его богатство превысило отметки в 200 и 300 миллиардов долларов. В 2024 году состояние Маска превысило 400 и 500 миллиардов долларов. Единственным человеком, кроме предпринимателя, чье состояние достигало отметок в 300 и 400 миллиардов долларов, стал сооснователь Oracle Ларри Эллисон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

