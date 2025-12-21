https://sputnik-georgia.ru/20251221/kak-idut-peregovory-v-mayyami-296285338.html
Как идут переговоры в Майями
ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Переговоры по Украине продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени в Майами, об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Спецпредставитель президента России прибыл в Майами в субботу. Из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Зимой разница во времени между Майами и Тбилиси составляет 9 часов: Тбилиси опережает Майами. Воскресенье по тбилисскому времени частично соответствует субботе в часовом поясе Майами.Ранее сообщалось, что Дмитриев в выходные направится во Флориду, где запланирована очередная встреча с американскими переговорщиками по теме украинского урегулирования.При этом о возможности трехсторонней встречи переговорщиков речи не шло. Уточнялось, что сначала будут проведены украинско-американские переговоры, а затем российско-американские.Госсекретарь США Марко Рубио ранее также говорил, что может прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Очередной этап переговоров по Украине проходит в Майами: сначала консультации делегации США с украинской стороной, затем встреча американских переговорщиков с представителем России
ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Переговоры по Украине продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени в Майами, об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Спецпредставитель президента России прибыл в Майами в субботу. Из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Дискуссии... начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра", – сказал Дмитриев.
Зимой разница во времени между Майами и Тбилиси составляет 9 часов: Тбилиси опережает Майами. Воскресенье по тбилисскому времени частично соответствует субботе в часовом поясе Майами.
Ранее сообщалось, что Дмитриев в выходные направится во Флориду, где запланирована очередная встреча с американскими переговорщиками по теме украинского урегулирования.
Также в Майами будут находиться и представители украинской делегации во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, которые проведут переговоры с американцами.
При этом о возможности трехсторонней встречи переговорщиков речи не шло. Уточнялось, что сначала будут проведены украинско-американские переговоры, а затем российско-американские.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее также говорил, что может прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.