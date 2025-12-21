https://sputnik-georgia.ru/20251221/kak-idut-peregovory-v-mayyami-296285338.html

Как идут переговоры в Майями

Как идут переговоры в Майями

Sputnik Грузия

Очередной этап переговоров по Украине проходит в Майами: сначала консультации делегации США с украинской стороной, затем встреча американских переговорщиков с... 21.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-21T13:22+0400

2025-12-21T13:22+0400

2025-12-21T13:22+0400

в мире

политика

россия

майами

украина

сша

джаред кушнер

марко рубио

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249379582_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_6abe9cdf4df5b2b6213b689e78b96e74.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Переговоры по Украине продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени в Майами, об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Спецпредставитель президента России прибыл в Майами в субботу. Из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Зимой разница во времени между Майами и Тбилиси составляет 9 часов: Тбилиси опережает Майами. Воскресенье по тбилисскому времени частично соответствует субботе в часовом поясе Майами.Ранее сообщалось, что Дмитриев в выходные направится во Флориду, где запланирована очередная встреча с американскими переговорщиками по теме украинского урегулирования.При этом о возможности трехсторонней встречи переговорщиков речи не шло. Уточнялось, что сначала будут проведены украинско-американские переговоры, а затем российско-американские.Госсекретарь США Марко Рубио ранее также говорил, что может прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

майами

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, россия, майами, украина, сша, джаред кушнер, марко рубио, обострение ситуации вокруг украины