Какой сегодня церковный праздник: 21 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 21 декабря 2025

По православному церковному календарю 21 декабря отмечают день памяти cвятых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Тихика, Епафродита, Кесаря, Онисифора, Патапия, Анфисы и... 21.12.2025, Sputnik Грузия

религия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 21 декабря поминают cвятых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Тихика, Епафродита, Кесаря, Онисифора – апостолов из числа 70-ти учеников Христа.До принятия христианства cвятой Сосфен был начальником иудейской синагоги в Коринфе. Во время мятежа против первоверховного апостола Павла он подвергся побоям. В истинную веру Сосфен был обращен cвятым Павлом и поставлен епископом в Колофоне.Аполлос – блестяще образованный человек, происходил из Александрии. Проповедовал он в основном в Коринфе, где многих язычников обратил в истинную веру. В конце жизни служил на Крите и был епископом Кесарии.Святой Кифа был епископом в Иконии. Сведения о нем не сохранились.Родом из Малой Азии был cвятой Тихик – ученик и спутник первоверховного апостола Павла. Тихик доставлял послания к Ефесянам и Колоссянам во время первого заключения первоверховного. Затем на Колофонской кафедре сменил cвятого Сосфена.Одним из ближайших сотрудников и сподвижников первоверховного Павла был cвятой Епафродит. Он был епископом города Адриаки Фракийской.Святой Кесарь проповедовал в Средней Греции и был епископом Диррахии. Все эти апостолы мирно скончались.Святитель Онисифор был поставлен епископом сначала в Колофоне (Малая Азия), а затем в Коринфе. Мученическую смерть он принял в городе Парий (недалеко от Ефеса) на берегу Геллеспонта, куда отправился проповедовать учение Христа.Местные язычники, схватив святителя, привели к капищу и принуждали поклониться идолам. За отказ принести жертву языческим богам апостола и его слугу Порфирия привязали к диким лошадям и влачили по земле, пока они не скончались.Патапий ФивскийПо церковному календарю 21 декабря поминают преподобного Патапия Фивского.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Фивах. Достигнув совершеннолетия, преподобный удалился в Египетскую пустыню и по прошествии многих лет прославился аскетическими подвигами.Когда к нему стали приходить люди за советом, святой Патапий ушел в Константинополь в поисках уединения и безмолвия. В городской стене, недалеко от Влахернской церкви, он устроил себе келью.Вскоре о святом, обладающем даром исцеления, стало известно по всей округе. К преподобному стали приходить больные. Он помогал всем нуждающимся.Святые мученикиПо церковному календарю 21 декабря поминают мучеников – 62 иерея и 300 мирян, пострадавших от ариан при императоре Зеноне (474-491) в Африке.Правитель Вандальского королевства в Северной Африке Гунерих стал преследовать православных при пособничестве арианских епископов. Императорские войска ворвались в церковь, когда верующие, собравшись в храме, тайно совершали божественную литургию. Часть молившихся сбежала, а 300 православных добровольно предали себя на пытки и были обезглавлены.Из 62 иереев двоих сожгли, остальным отрезали языки, но по Божьей воле они продолжали проповедовать и опровергать арианское лжеучение, отвергавшее постулат об основе христианства – Нераздельной Троице.Анфиса РимскаяПо церковному календарю 21 декабря поминают мученицу Анфису Римскую, пострадавшую за веру в V веке. Будущая святая была женой римского сановника. Анфису крестил святитель Амвросий Медиоланский. Мученицу сожгли за то, что она отказалась принять арианское крещение.ИмениныПо церковному календарю 21 декабря именины отмечают Анфиса и Кирилл.Материал подготовлен на основе открытых источников.

